Res millor que veure com cau el sol a setembre en mig de l ´horta, quan tot es tranquilitat i la música amable i concerts organitzats al pati dels Palauet de Nolla sona d´una manera emergent com si acariciara l´horta sensera…

I es que baix totes les mesures anticovid, gel i afrmatent limitat l´Ajuntament de Meliana a través de l IMC (institut municipal de Cultura) han programat dintre la joia arquitectónica del Palauet un cicle de dates per a gaudir de concerts al pati del Palau. Aixó doncs es podrá gaudir de la música de Satoshi que obrirà el cercle el dia 17 de setembre : un grup de jazz que naix de la nova i il·lusionant fornada de músics d´aquest tipo de música residents a València . Sidonie actuarà el dia 18 amb el Regreso de Abba ( acústica). Duet de Sanz- Morant( clàssica), Lluis Vich( clàssica), Senior i l cor brutal( rock) i Eixa ( neo folk) els dies 17, 18, 19 , 24, 25 i 26 de setembre. Les entrades estarán disponibles a partir del dia 7 de setembre a la web www.imcmeliana.com.

El diversos grups donaran el millor de sí mateixos baix eun enclau formidable , on la estètica de la natura de l horta i la seva música embriagarà a totes aquelles persones que puguen guadir d ´una entrada a l ´aire lliure, mentrecau el sol als camps de l´Horta Nord i on possiblement una rebequeta siga també testimoni de la brisa de la mar que dista a pocs kilòmetres.

Per a Josep Riera alcalde de la localitat «estem molt orgullosos de poder oferir aquest música meravellos al nostre palauet despres de començar les fases de rehabilitación i obrir-lo al públic com i com mereix, siga per a visites guiades, per a bodes , concerts…i events que obviament amb tota la cura es fan al seu pati al aire lliure».

Tota un aposta que hui per hui és ja a Meliana una realitat.