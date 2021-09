Navegar per l’Albufera és un acte d’exaltació d’una manera de respecte pel paisatge i tot el que representa. Les barques i els barquers de vela llatina mantenen l’esperit d’humil resistència on el passeig naval adquireix aroma terapèutic. Una germanor constituïda en l’Associació Tradicional de Vela Llatina de l’Albufera que ara exposa al centre de València les seues millors imatges.

El Café Lisboa mostra fins a final de mes un recorregut fotogràfic per la navegació tradicional del llac amb la llum com a fil argumental, des que amaneix fins a la posta de sol, amb les diferents posicions de la vela amb el vent i condicions climatològiques.

Les característiques estampes del president de l’Associació Tradicional de Vela Llatina de l’Albufera, Emili Alba, mostren la navegació mil·lenària, recuperada fa dècades al llac gràcies al compromís de gent de Silla, Catarroja, València i de la resta de poblacions riberenques al llac.

Com va destacar Francesc Ferrer, secretari de l’associació, l’exposició «recull en quinze imatges un tast, on Emili Alba ens fa partícips del seu goig i estima per l’Albufera, la natura i el medi ambient, a través de la pràctica de la vela llatina».

La tradició del siller Alba es remunta a la seua família, i les seues imatges de barques, veles tradicionals, patrons, remitgers i participants de les matinals mostren la força de la serenor d’un llac mític que enguany celebra el 35 aniversari de la seua declaració com el primer Parc Natural. Una cita obligada en els parlaments d’inauguració de l’exposició divendres passat al Café Lisboa i que va comptar amb la presència del regidor d’Esports de Silla, Felipe García, la regidora de Medi Ambient de Catarroja, Elisa Gimeno, la diputada Mercedes Caballero i el vicealcalde de València, Sergi Campillo, que va ressaltar també la declaració del Parc Natural de l’Albufera com a Bé d’Interés Cultural fa cinc anys, per la transmissió oral i en valencià de la pesca i la navegació de vela llatina tradicional.

La mostra ‘Retrospectiva (2007-2021) és un projecte cultural més de l’Associació Tradicional de Vela Llatina de l’Albufera, una entitat de recent constitució, «però de llarga tradició per la tasca i esforç de les seues sòcies i socis», com apuntà Ferrer.

«La nostra associació naix d’un grup de persones relacionades amb la vela llatina tradicional, herència de pares a fills o per coneixença posterior, que motivades pel respecte a les formes històriques tradicionals i en l’estima pel medi natural, volen enfortir els caràcters d’aquesta activitat tan integrada en els pobles del voltant del llac i en la memòria dels valencians i valencianes», recorda Alba.