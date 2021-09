L’Associació Amigues i Amics del Cant de la Carxofa d’Alaquàs va instituir en 2020, amb motiu dels seus 25 anys, els premis «Carxofa d’Honor» per a reconéixer persones o institucions que col·laboren amb la recuperació, l’estudi i la difusió d’una tradició musical de més de 150 anys d’història, compartida amb altres pobles de la comarca de l’Horta i barris de València. La pandèmia va impedir que se celebrara l’acte així com que el motet es cantara en les festes de 2020. Un any després, el col·lectiu va lliurar el premi corresponent a l’edició anterior, conjuntament amb el de 2021.

L’Auditori Nou va acollir l’acte, en el qual es va premiar a l’edició de l’Horta de Levante-EMV, corresponent a 2020, així com a l’investigador Rafael Roca (2021) impulsor dels principals treballs sobre el Cant de la Carxofa.

Per part de Levante-EMV, va recollir el guardó la delegada comarcal Laura Sena, qui va agrair que es premiara «la professionalitat i el periodisme en un moment en què les fake news es transmeten a gran velocitat per les xarxes». La periodista va expressar també l’emoció per rebre un guardó que atorga la societat civil, alhora que va elogiar la tasta que ha fet Amigues i Amics del Cant de la Carxofa d’Alaquàs juntament amb el Musical, perquè la manifestació cultural siga reconeguda com a Bé d’Interés Cultural (BIC) immaterial. Històricament, la Carxofa es cantava en molts pobles de l’Horta, però sols es va conservar en Alaquàs, Aldaia i Silla, així com en el barri del Carme de València. En l’última dècada, s’ha recuperat en Quart de Poblet, Picassent, Catarroja i la pedania de Castellar-Oliveral.

D’altra banda, Rafael Roca, col·laborador de Levante-EMV,, va fer un emotiu discurs en el qual va recordar que ja en la Crònica de les religioses Oblates, que habitaren un segle el convent de l’Olivar, ja es feia referència al cant el 8 de setembre de 1878.

«A diferència de la majoria de municipis de l’Horta on també s’entona, Alaquàs no sols posseeix una Carxofa, sinó dues: una de dedicada a la Mare de Déu de l’Olivar i una altra al Crist de la Bona Mort», va indicar Roca, a més de recordar que l’any passat es va recuperar la lletra i la música de la versió de la Carxofa de la Mare de Déu de l’Olivar que, en 1918, compongué l’alaquaser Francesc Campos Cosme.

Els encarregats de lliurar els premis varen ser la nova presidenta de la Carxofa d’Alaquàs, Marieta Alfonso, així com el president de la UMA, Toni Monzó, i l’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura. Alfonso va avançar que els nous reptes de l’associació impliquen difondre la Carxofa amb nous formats com els podcats.

Durant l’acte, la Jove Orquestra de la UMA va interpretar la versió instrumental del motet en dues ocasions, la qual cosa va provocar una gran ovació del públic en peu. Encara que en 2021 tampoc es podrà cantar la Carxofa en el carrer en finalitzar les processons, les dues entitats i el consistori han enregistrat aquest cap de setmana el cant amb l’objectiu d’emetre’l els dies grans de la festa.

carfoxa d’honor. L’Auditori Nou va acollir l’acte.