La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), al costat de Turisme Comunitat Valenciana, han presentat aquesta setmana en roda de premsa la campanya «Músics amb Denominació d’Origen», amb la qual es proposen localitzar a tot el talent que des de la Comunitat Valenciana i des de les societats musicals exporten a la resta d’Espanya, Europa i en el món sencer.

No és d’estranyar que, de punta a punta del món, els músics valencians poblen orquestres, conservatoris i universitats. Més quan les 550 societats musicals que componen les FSMCV compten entre elles amb més de 1.100 bandes de música, 200 orquestres, més de 600 centres educatius, més de 40.000 músics, 60.000 alumnes i 200.000 socis, a més de que són, des d’aquest mateix any, Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya. Aquest moviment suposa un entramat social, cultural i educatiu únic en el món i representa un patrimoni que durant anys hem exportat a l’exterior per a gaudi de les comunitats musicals de tot el món.

Músics com José Franch Ballester, professor de clarinet en la Universitat de British Columbia de Vancouver, el Canadà, compten amb el seu origen en les societats musicals de la Comunitat Valenciana. Ell és membre de la Va unir Musical «Santa Cecília» de Moncofa. En el cas d’Ana Ferrandis, titular del Màster en interpretació en pedagogia del ‘Conservatoire Royal de Bruxelles’ amb els reconeguts clarinetistes Ronald van Spaendonck, Nathalie Lefèvre i Jean-Marc Fessard, el seu inici està arrelat en el Cercle Musical Primitiva d’Albaida «El Gamell». Com ells, hi ha centenars d’exemples. Múltiples destinacions però un sol origen: la pedrera de talents que suposen les societats musicals de la Comunitat Valenciana.

Tots aquests rostres i històries queden, des d’aquesta mateixa setmana, immortalitzats en un mapa interactiu que ha presentat la FSMCV, al costat de Turisme Comunitat Valenciana. El mapa, allotjat en la web de FSMCV (www.fsmcv.org) suposa una eina en continu desenvolupament amb la qual la Federació pretén localitzar i visibilitzar a aqueixos milers de «Músics amb Denominació d’Origen», identificant-los amb les seues dades personals, currículum, biografia, societat musical a la qual pertanyen, així com material audiovisual que aquests vulguen aportar per a donar-se a conéixer com a ambaixadors culturals de la Comunitat Valenciana.

Aquesta campanya s’emmarca dins del projecte «Comunitat Valenciana, Terra de Música», de Turisme Comunitat Valenciana i FSMCV, que pretén convertir el patrimoni de les societats musicals en un impuls cultural i turístic per a ajudar a reforçar la imatge de la Comunitat Valenciana com a destí segur en temps de Covid-19, al mateix temps que afavoreix la seua imatge com un punt turístic sostenible i reforça l’hospitalitat com a valor competitiu i diferencial d’aquest territori.

La col·laboració entre la FSMCV i Turisme Comunitat Valenciana per a difondre la música popular valenciana com a valor turístic de la Comunitat, va començar en 2017 a través d’un conveni que ha permés, entre altres aspectes, realitzar en 2018 la primera gira internacional de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV. A més, les societats musicals també han sigut incloses sota la marca ‘Mediterranew Musix’, posada en marxa per la Turisme Comunitat Valenciana per a la promoció de les activitats musicals en la Comunitat. Al costat d’això, la FSMCV ha participat al costat de Turisme Comunitat Valenciana en trobades internacionals com FITUR (Madrid) o The Midwest Clinic a Chicago, una de les fires de música més importants del món, per a donar a conéixer i promocionar la riquesa de les societats musicals de la Comunitat.