L’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) debuta en el festival Ensems divendres sota la direcció musical de Juanjo Mena a l’Auditori de les Arts.

La formació titular de les Arts fa la seua primera incursió en el festival degà de música d’avantguarda i experimental a Espanya amb un programa dedicat a la compositora finlandesa Kaija Saariaho, figura imprescindible en la música dels segles XX i XXI, de qui s’interpreten dues de les obres més representatives: ‘Circle Map’ i el concert per a clarinet ‘D’Om le Vrai Sens’.

Saariaho, inèdita en la programació de l’OCV, és, com diu el director artístic de les Arts, Jesús Iglesias, «una de les referències de la composició actual en termes absoluts, amb presència en els principals teatres i auditoris del món».

«En aquest sentit», explica Iglesias Noriega, «el concert que dirigeix Juanjo Mena insisteix en l’aposta de les Arts per ampliar repertoris i mostrar la màxima diversitat d’estils musicals, així com per reforçar els vincles de la institució amb el teixit cultural valencià, que per primera vegada prenen part activa en Ensems».

L’expressiva música de Saariaho fusiona les tendències modernes de composició amb la tradició, i la passió per la naturalesa.

Juanjo Mena és considerat com una de les batutes espanyoles amb més projecció internacional. L’actual director principal del Cincinnati May Festival i acreditat expert en la música contemporània.