El projecte ‘Mural Sonor’ ha estat la gran aposta d’Acció Cultural del País Valencià per celebrar el seu 50é aniversari. El passat mes de juny, l’entitat va assolir el finançament necessari per a dur-lo a terme mitjançant un ambiciós projecte de micromecenatge. Amb l’inici de curs, el ‘Mural Sonor’ ja és una realitat, i compta amb una imatge gràfica enllestida i la gravació dels quatre CDs en la recta final.

Aquest projecte musical, a més, es materialitzarà en diverses gires de concerts arreu del territori valencià. El primer tindrà lloc a Llíria, la capital del Camp del Túria, el pròxim divendres 24 de setembre, amb l’actuació de la banda No Falla. El concert, a la plaça Major de «la ciutat de la música», s’ha programat a les 22h i l’assistència serà gratuïta.

La banda No Falla ha estat l’autora del CD anomenat ‘Carrer’, dedicat a la música festiva, d’esperit alegre, combatiu i a la reivindicació. El grup, que ret tribut a les grans formacions que han fet vibrar a places i carrers (Obrint Pas, La Gossa Sorda, Orxata Sound System...), està format per Bàrbara López de Mafalda, Anna Millo de The Dance Crashers, Clara Calvo de Candela Roots, Pau Camps i Josep Bolufer d’Smoking Souls, Jota Terranegra de Funkiwis, Andreu Ferre i Joan Mayor d’El Diluvi, Lucía Bisquert de Sedajazz i Nina Dinamita i la Swing Milicia, i Tània Camacho de Freak Fandango Orchestra.

Cesc Roca

La imatge gràfica del ‘Mural Sonor’ ha estat desenvolupada i creada per l’artista valencià Cesc Roca. L’il·lustrador ha arrodonit un disseny jove, fresc i dinàmic que servirà per a revestir les caràtules de cadascun dels quatre CDs que conformen el Mural, així com la cartelleria dels concerts en directe.

Més endavant, a més, hi haurà la possibilitat d’adquirir aquest material gràfic en format làmines a través d’una botiga en línia habilitada per ACPV.

Cesc Roca (1989) naix i creix a Xàtiva envoltat d’art al taller faller del seu pare, Paco Roca, on va treballar durant alguns anys després d’acabar els seus estudis. L’any 2014 va emprendre un nou camí: emigrà a Amsterdam, on va viure durant 7 anys entre graffiti, lettering i pluja. Allà va desenvolupar la seua carrera com a il·lustrador d’una forma quasi autodidacta.

Després d’anys fora de casa, d’aprendre quasi tres idiomes nous i viatjant, Roca va veure renàixer les cendres i la nostàlgia cap a les seues arrels, que ha plasmat i manifestat en formes i colors. Aquest sentiment de pertinença ha servit per a il·lustrar portades de discs, cartells, llibres, revistes, logotips, samarretes i més articles que evoquen la nostra terra.