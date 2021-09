Un certamen xicotet, poc convencional. Així és el festival escènic de Macastre, la localitat que ha vist triomfar la primera edició d’una iniciativa que naix per a afermar els lligams de la societat amb les arts escèniques. «L’objectiu del festival de Macastre és la convivència entre veïns i companyies», assegura a Levante-EMV Javier Sahuquillo, director artístic del certamen, que s’ha celebrat del 3 al 5 de setembre en la localitat de la Foia de Bunyol.

El Macastre Teatre Festival es realitza en espais no convencionals, és a dir, en llocs públics que passen a ser habitats per companyies. L’Hort del rector, el Safareig de Santa Bàrbara, la plaça de bous, la Font Gran o la plaça de l’església han sigut alguns d’aquests espais.

«El certamen s’ha incorporat a l’extensa programació cultural de la localitat. Volem que el festival siga xicotet, com és. No volem que siga un projecte extensiu, que cada vegada abaste més públic, perquè per a nosaltres el més important és garantir l’encontre entre veïns i companyies», explica Sahuquillo.

En aquesta primera edició han assistit més de 300 espectadors. En concret, s’han representat les obres «Qué sabe nadie», de Lara Salvador; «Las mañas», de Paco Zarzoso; «Cantando bajo las balas», d’Antonio Álamo i dirigida per Sahuquillo; i «Esos días azules (el viaje de Antonio Machado)», de Sergio Martínez.

La segona edició del Macastre Teatre Festival ja està gestant-se, però podria canviar de data de realització.