Les falles ixen de València per a cremar-se a Fuenlabrada

Les falles, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, es desplacen al municipi madrileny de Fuenlabrada. El Centre d’Art Tomás y Valiente(CEART) acull des de dijous que ve una exposició amb obres del Museu del Gremi d’Artistes Fallers i del Museu Faller de València.

En total, la mostra comptarà amb més d’un centenar de ninots, vestits fallers, joies, cartells i qualsevol element que forma part de la festa josefina. L’exposició estarà oberta fins al 9 de gener de 2022.

Entre el centenar d’elements exposats figuren el Ninot Indultat de 2019, obra de David Sánchez Llongo per a la comissió d’Exposició, així com figures mítiques que es van salvar de les flames, com les dedicades a Tip i Coll o Charles Chaplin.

Com a colofó, es plantarà una falla dissenyada i modelada pel Gremi d’Artistes Fallers, i que girarà entorn a elements característics de Fuenlabrada i que formen part del seu senyal d’identitat. La cremà serà l’últim dia de l’exposició.

A més de visitar l’exposició, es programaran tallers gratuïts destinats al públic infantil i familiar tots els dissabtes i diumenges a les 10.30 hores en el CEART, en els quals es podran crear una falla amb material fungible.