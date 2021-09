Les aules dels centres formatius de les societats musicals de la Comunitat Valenciana estan tornant a obrir les seues portes aquestes setmanes per a acollir als milers d’alumnes en camí a convertir-se en grans músics i músiques.

Les xifres d’aquest col·lectiu no són menors. La Xarxa d’Escoles de Música de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) es compon de quasi 600 centres educatius privats que imparteixen ensenyaments no reglats i reglades d’educació musical. A les seues aules se citen diàriament més de 60.000 alumnes per a rebre formació per part de més de 5.300 professors. Un ecosistema d’ensenyament en excel·lència musical i en valors personals com la companyonia o el treball en equip que sustenta tot el moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, únic en el món i considerat des d’aquest mateix any Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural.

«Ens ompli d’alegria veure com cada any els nostres centres formatius reobrin les seues portes a una nova fornada d’estudiants que ens contagien de la seua il·lusió i de les seues ganes d’aprendre i gaudir de la música», ha comentat Daniela González, presidenta de la FSMCV.

Aquestes mateixes escoles, emprenen el nou curs escolar amb l’esperança de deixar arrere els intensos problemes econòmics i de funcionament que han patit per causa de la pandèmia. La Federació calcula que en el passat curs escolar quasi un 30% de l’alumnat es va perdre.

La delicada situació econòmica a la qual s’enfronten les famílies va afectar directament l’escoles de música, considerades com a despesa no essencial. Aquest fet, sumat al ja fort impacte xifrat en vora 10 milions d’euros que encara estan patint les societats musicals en perdre la pràctica totalitat dels Concerts, actes festius, part de l’alumnat, Ha posat en risc la viabilitat de moltes d’aquestes escoles i la supervivència del propi col·lectiu de les societats musicals, que es nodreix de la infinita pedrera de talent que generen els seus centres educatius.

Malgrat això, en un exemple de de resiliència, les escoles de música reobrin les seues portes aquestes setmanes havent-hi, fins i tot, acumulat valuoses lliçons. Adaptades a un nou marc digital, la pràctica totalitat de les escoles de música que componen la xarxa de centres educatius de la FSMCV, ara tenen la possibilitat d’oferir programes d’ensenyament en línia i mixtes.

Aquesta adaptació a nous formats i a nous mètodes també ha vingut acompanyada en nombrosos casos d’una modernització de les instal·lacions i dels softwares d’ensenyament que elevaran, més si cap, l’excel·lent nivell formatiu que caracteritza a les societats musicals.

«Els nostres centres estan més preparats que mai per a afrontar el futur de la formació musical. No sols comptem amb un professorat que ja fregava de l’excel·lència, sinó que a més, han fet un esforç descomunal per a adaptar-se als nous temps i trobar fórmules per a fer d’una situació desgraciada, una oportunitat per a créixer i millorar», ha declarat la Presidenta de la FSMCV.

Beques CaixaBank

Per a ajudar a alleujar l’asfíxia econòmica que les societats musicals i els estudiants de música estan patint en els últims anys, CaixaBank, el Institut Valencià de Cultura (IVC) i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) van convocar el passat 9 de juliol la huitena edició de beques dirigides a l’alumnat dels centres educatius de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, que per al curs 2021-2022 compta amb una dotació econòmica de 300.000 euros.

Aquesta convocatòria, que fins ara ha repartit 2.432.000 d’euros, és una de les línies del projecte ‘CaixaBank escolta València’ i té com a finalitat fomentar entre els més xicotets l’estudi de la música i incentivar a tot l’alumnat a seguir els seus estudis musicals amb independència de la seua condició econòmica.

Tots aquells que desitgen optar a rebre una beca hauran d’afanyar-se, el termini de Presentació de sol.licituds es tancarà el 24 de setembre.