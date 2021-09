El col·lectiu d’amics i antics alumnes de la Universitat de València, Alumni UV, ha organitzat la conferència «Els músics empresonats en la dictadura franquista» que impartiran, com a avantsala a l’espectacle ‘Música empresonada’, el dramaturg Toni Tordera i el director musical Pasqual Pastor a la Sala Palmireno de la Facultat de Geografia i Història (Blasco Ibáñez 28, València) el pròxim dimecres, dia 22.

La conferència, que s’oferirà en modalitat presencial, començarà a les 18 hores i és d’entrada gratuïta per a tot el públic prèvia inscripció ací. Toni Tordera i Pasqual Pastor introduiran el contingut de l’espectacle previst el pròxim mes d’octubre a Sant Miquel dels Reis sobre els músics que van ser empresonats en aquest espai històric durant la dictadura franquista.

Amb ‘Música empresonada’, Tordera i Pastor han volgut contribuir a la recuperació de la memòria històrica, i posar en valor una rica i nodrida documentació, ignorada fins ara, sobre els músics valencians represaliats per les seues idees polítiques durant la Guerra Civil i la dictadura de Franco.

Segons expliquen els autors del projecte, són músics silenciats i aquest emmudiment va provocar la pèrdua d’un valuós llegat sonor. «No s’alliberaren les víctimes de la repressió, que van ser les persones i també les seues creacions musicals, per tant, l’espectacle ‘Música empresonada’ és una posada en escena de la música de tota una època convertida en banda sonora de la vida», diuen. L’espectacle de Sant Miquel dels Reis és un concert dramatitzat de músiques relacionades a través de biografies humanes que desenvolupen un argument de ficció basat en fets i músics reals. Amb guió i direcció escènica de Toni Tordera i direcció musical de Pasqual Pastor, l’obra respon al gènere de «teatre en llocs específics» i per això se serveix de l’entorn de l’antiga presó valenciana com a escenari, el qual facilita a l’espectador emocions estètiques i experiències vitals per igual.

Alguns d’aquests músics silenciats, l’obra musical dels quals va ser sepultada en l’oblit, són José R. Moreno Gans, Rafael Rodríguez Albert, Felipe Belda, Àngel Bernat, Abel Mus, Carlos Palacio i Vicent Garcés Queralt, entre uns altres.

Els ponents

Toni Tordera és el director artístic de ‘Música empresonada’. Va ser membre fundador de l’Acadèmia de les Arts Escèniques a Espanya. Ha realitzat l’adaptació, dramatúrgia i direcció escènica de nombrosos muntatges teatrals i musicals amb els quals ha recorregut els festivals nacionals i internacionals més destacats, entre aquests, el Festival de Tardor de Madrid o el Festival de Teatre Clàssic d’Almagro. Ha sigut director artístic del Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana, del Festival Medieval d’Elx i del Projecte Escena Erasmus de la Universitat de València.

Toni Tordera va ser el principal impulsor del programa d’Amics i Antics Alumnes de la UV al caliu de la celebració de Cinc Segles a la Universitat de València i és membre d’Alumni UV des del seu inici.

Pasqual Pastor, director musical de ‘Música empresonada’, és considerat «l’ànima de l’educació musical a la Comunitat Valenciana». Com assenyalen des de l’Associació de Professorat de Música de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana (Aulodia), Pasqual Pastor ha viscut una vida marcada pel compromís i la passió per la música. Dins de la seua dilatada trajectòria destaca la seua professió com a mestre, de persones adultes i d’escolars, així com de xiquets amb perill d’exclusió social.

Va ser creador, coordinador i professor del programa ‘Música a l’escola’ de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana i coordinador del ‘Pla de formació per al professorat de primària, secundària, i conservatoris de música i dansa de la Comunitat’.

En l’actualitat, continua col·laborant amb diferents institucions i associacions com la Universitat de València i el Festival de Música de Cambra de Godella.

El programa cultural d’Alumni UV

Tant la conferència d’aquest dimecres com l’espectacle ‘Música empresonada’ que es reestrenarà en octubre són activitats inscrites dins del programa Alumni Comparteix, el qual va nàixer dels mateixos membres del col·lectiu Alumni UV en un desig per compartir, amb la resta d’aquelles persones que hi formen part i amb la societat en general, estudis, investigacions i reflexions en diferents àmbits i que han anat adquirint al llarg de la seua vida professional o acadèmica. És una iniciativa que pretén fer valdre i reconéixer la trajectòria dels antics alumnes de la UV.