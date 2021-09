Miguel Cervera arriba com sempre a la redacció, de manera pausada. Ve amb un maletí farcit de papers i llibres i ja fa temps que ens vol anunciar una novetat important. Ha passat una pandèmia i uns mesos més des que va vindre per última vegada al periòdic amb l’objectiu de parlar del seu conegut ‘Refranyer valencià’. Ara, porta baix del braç una altra ‘criatura’ de ben diferent, La filosofía al alcance de todos. El saber te hará libre, una història del pensament humà fruit de moltes hores d’aïllament forçat per la crisi sanitària però també per una inquietud vital de créixer en tots els àmbits.

«És curiós com passen les coses», m’explica a un despatx de la redacció de Levante-EMV.«Durant 10 anys vaig estar recorrent tota la C. Valenciana amb un grup de senderisme i sempre m’agradava parlar amb l’home o la dona més vella per tal que m’ensenyaren refranys. En tot aquest temps, n’arrepleguí 2.000», explica satisfet. Amb una collita tan abundant va decidir plasmar-la en negre sobre blanc i va nàixer ‘Refranyer valencià’, el primer esglaó, qui sap, de la història de la filosofia que just ara acaba de publicar. «Cada presentació de ‘Refranys’ era diferent però me n’adonava que, en les converses amb la gent que hi venia, anàvem aprofundint i aprofundint i és que, en el fons, els mateixos refranys són filosofia popular arrelada a la cultura d’un poble, una filosofia que s’està perdent», explica.

Arriba març de 2020 i una pandèmia mundial ens reclou a casa i Cervera va vore ací una gran oportunitat. «Vaig decidir que, donada la limitació de moviments,volia estudiar filosofia i em vaig dedicar a fer-ho entre 5 i 6 hores diàries. Volia saber quan naix el pensament humà, com comencem els humans a pensar, les diferents escoles, els noms més destacats i vaig pensar que la meua recerca ajudaria altres persones si ho convertia en llibre», comenta l’escriptor.

Biografies i repàs històric

Parlem sobre la segona part del títol del llibre - «el saber te hará libre» - i Cervera ho té clar: «als governs del torn no els interessa que la gent tinguem temps per a pensar perquè així és més fàcil manipular-nos». Per això, qüestionar-nos les coses, contrastar-les i preguntar-nos interrogants és tan i tan important.

El llibre La Filosofía al alcance de todos recull la biografia i cites més importants dels 77 pensadors i pensadores més rellevants de la història però també un recorregut per les escoles filosòfiques gregues i els diferents tipus del pensament humà des de la filosofia paremiològica fins a la funció formativa i educativa d’aquesta, passant per la mitologia, la filosofia científica i la transhumanista.

El nou volum de Miguel Cervera vorà la llum publica a les 20 hores dels propers 28 i 30 de setembre a la Casa de la Cultura d’Alzira i de l’Alcúdia, respectivament. A les llibreries, el públic interessat a pensar i reflexionar el trobaran també el 30 de setembre.