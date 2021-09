Impulsada per la FSMCV amb el patrocini de l’Institut Valencià de Cultura, aquesta campanya compta amb la participació de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana (FFCV), la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT) i com a novetat per a aquesta XVIII edició, la Federació d’Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana (FORPPCV).

Aquest projecte, que suposa un dels esdeveniments amb més història i recorregut del calendari de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, té com a objectiu la promoció musical i la interrelació entre les diferents agrupacions sense ànim de lucre que participen, oferint un calendari d’actuacions musicals per tota la Comunitat Valenciana.

Tenint en compte la situació excepcional marcada per la crisi sanitària del COVID-19, la Campanya d’Intercanvis 2021 ha sigut adaptada per segon any consecutiu perquè les entitats puguen participar en la convocatòria, respectant les normatives sanitàries.

Així, la campanya de concerts d’intercanvis de 2021, que ja ha oferit els seus primers concerts durant l’estiu, comptarà amb unes 870 actuacions repartides per tota la Comunitat Valenciana, sent més de la meitat d’elles, concerts organitzats per societats musicals federades. Totes les actuacions són gratuïtes i obertes a tots els públics. L’agenda de concerts, que entra en les últimes setmanes de programació, s’estendrà fins al pròxim 13 d’octubre.

«La campanya d’intercanvis és un dels projectes de major envergadura que duen a terme de manera conjunta aquestes entitats tan importants en la música i la cultura valencianes», declara Daniela González, presidenta de la FSMCV. «Ens satisfà molt veure com anualment es reuneixen milers de músics i integrants d’aquestes federacions per a gaudir junts de la seua passió per la música i especialment aquest any, en què les nostres entitats necessitaven més que mai tornar a oferir concerts, comptar novament amb aquesta campanya resulta fonamental per a mantindre la nostra activitat cultural», afig la Presidenta.

Músics amb Denominació d’Origen

Aquest circuit de concerts s’emmarca dins del projecte general ‘Comunitat Valenciana, Terra de Música’, posat en marxa per FSMCV juntament amb Turisme Comunitat Valenciana, en virtut del conveni de col·laboració subscrit entre les dos entitats. La finalitat d’aquest conveni és convertir el patrimoni de les societats musicals en un impuls cultural i turístic per a ajudar a reforçar la imatge de la Comunitat Valenciana com a destí segur en temps de Covid-19, al mateix temps que afavoreix la seua imatge com un punt turístic sostenible i reforça l’hospitalitat com a valor competitiu i diferencial d’aquest territori.

La campanya consisteix en la realització de més de 70 concerts de grups de xicotet format (grups de cambra, big bands, quartets, etc.) procedents de les Societats Musicals federades, que se celebraran fins al pròxim 31 d’octubre de 2021 al llarg de tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Per a la presidenta de la FSMCV, Daniela González, aquest cicle de concerts «suposa un impuls molt important al turisme cultural protagonitzat per les nostres societats musicals, que contribueixen a posicionar la marca Comunitat Valenciana com a destí musical de referència, al mateix temps que reforcem l’activitat de les nostres entitats, tan minvada a conseqüència de la pandèmia».

Les programacions completes de la «XVIII Campanya de Concerts d’Intercanvis» i de «Músics amb Denominació d’Origen – Circuit de concerts per al foment del turisme a la Comunitat Valenciana» poden consultar-se al web de la FSMCV (www.fsmcv.org).