L’edifici històric de la Universitat de València ha acollit l’acte d’acceptació de la donació dels fons documentals del Col·legi de Dissenyadors d’Interior de la Comunitat Valenciana (CDICV), Rosalía Torrent, Fernando Mateu de Ros, Espai Corbat i Xavier Bordils, amb els quals s’incrementa l’inventari de l’Arxiu Valencià del Disseny, impulsat per la Universitat de València, i l’Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD) en 2018.

Junt amb la presència del degà del CDICV, Pepe Cosín; Fernando Mateu, fill de Fernando Mateu de Ros; i el mateix Xavier Bordils, l’acte ha estat presidit per la rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre, qui s’ha adreçat a tots ells per a traslladar-los «el nostre més sincer agraïment per totes les donacions».

Un llegat que la Universitat, segons ha destacat la rectora, «posarà en valor i farà accessible perquè estiga a l’abast de tota la societat». «Amb les donacions que rebem hui, l’Arxiu Valencià del Disseny augmenta un fons que romandrà a disposició dels investigadors i les investigadores del món del disseny, del nostre estudiantat i de la societat valenciana», ha afirmat.

Les donacions

La donació del Col·legi de Dissenyadors d’Interior de la Comunitat Valenciana agrupa un llegat de 15 fons de pioners del disseny d’interior històric valencià. Aquests fons inclouen projectes de dissenyadors com ara Francisco Sebastián, Rafael Tamarit, Paco Jorro o Ramiro de la Torre, els quals ofereixen una panoràmica de la professió des de la dècada dels 70 fins als 90.

Per la seua banda, el llegat de Fernando Mateu de Ros, creador i primer president de la Fira del Moble de València el 1963, consta d’una col·lecció de publicacions sobre mobles, fabricació i fires, principalment, exemplars de ‘fm: Revista de la Feria Internacional del Mueble’. Mateu de Ros, que va estar al front de la fira valenciana del moble durant 34 anys, va aconseguir l’etiqueta internacional per al certamen i l’ampliació de l’espai firal d’11.000 a més de 80.000 metres quadrats. La donació ha estat feta per la seua família.

Quant al llegat del dissenyador valencià Xavier Bordils (Castelló, 1939), aquest va arribar el passat estiu en 14 caixes i una carpeta de dibuix. Es tractava d’una producció que abastava quatre dècades: des dels anys 60 fins a finals dels 90. Aquesta documentació suposa quasi el cent per cent del llegat conservat de Bordils i inclou un ampli mostrari de tota la seua trajectòria des que encetà la seua carrera a París en la dècada dels 60: dibuixos de gran format, dissenys de senyalística, projectes d’identitat corporativa per a empreses, diapositives documentals, làmpades i joguets històrics. El disseny industrial va fer de Bordils un dels pioners valencians fins a ser reconegut com a dissenyador global després d’una llarga vida professional.

Rosalía Torrent és professora de la Universitat Jaume I de Castelló i ha lliurat a l’Arxiu diversos exemplars de la col·lecció ‘Dissenyadors Valencians’ que dirigeix en l’actualitat. Aquesta col·lecció recull monografies de dissenyadors i dissenyadores com ara Marisa Gallén i Sandra Figuerola, Vicent Martínez, José Juan Belda o Pepe Gimeno.

Per últim, l’investigador i col·leccionista Julio Vives Chillida, expert en moble corbat, ha realitzat una donació que atorga el nom a un altre fons de l’Arxiu: Espai Corbat. Gràcies a la contribució de Vives (catàlegs d’empreses valencianes com Ventura Feliu, Salvador Albacar, Julio Benedito Verdet o Ricardo Pons, entre unes altres), s’han pogut ampliar i completar els fons referents al període històric d’entresegles.