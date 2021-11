«Perquè sense l’ànima tendra i pura que unilateralment li havia pressuposat [...] a la seua cosina Lucía, què era Lucía?». La pregunta se la planteja Juan Jerez, cosí i enamorat de Lucía Jerez, una jove burgesa consumida per la gelosia que li provoca l’entrada en escena de Sol del Valle, una altra jove de gran bellesa i de família humil. Les virtuts de Sol han romàs durant anys cultivades i protegides per una benefactora local. Quan Lucía i Juan es troben prop del matrimoni, Sol abandona el seu amagatall i enlluerna la ciutat sencera. Ofuscada, Lucía cau presa de la malenconia i la desconfiança, dividida entre l’atracció i l’animadversió que sent alhora per Sol, convençuda que li arrabassarà el promès.

Tal com explica en el pròleg José A. López Camarillas, traductor de l’obra al valencià, Lucía Jerez es va publicar originalment per entregues el 1885 en el periòdic El Latinoamericano de Nova York. Segons Camarillas, l’autor, José Martí –el gran ideòleg de la Guerra per la Independència de Cuba, d’arrels valencianes–, no s’enorgullia d’haver llogat la ploma per la pura raó dels diners. Potser per això, va tractar d’omplir aquesta novel·la curta amb els seus ideals, encarnats en Juan, l’home que es desplaça quilòmetres a mula per a defensar els indígenes i que considera que la pròpia intel·ligència no pot vendre’s a qualsevol. La racionalitat i bondat de Juan xoca amb les enrabiades egoistes de Lucía, contrasts amanits amb algunes reflexions sobre l’esperit femení que ens poden fer arrufar el nas. Tanmateix, Lucía Jerez, ens sedueix per les vívides imatges que esbossa l’autor amb un llenguatge esponerós, que gràcies a aquesta edició podem fruir en la llengua dels avantpassats de Martí. Tot plegat, una efervescent història d’amor i gelosia emmarcada en un país sense nom.

«LUCÍA JEREZ»

Autor: José Martí Editorial: L’Encobert. València, 2020

ISBN: 9788409151837

Traducció: José A.

López Camarillas

Pàgs: 132

Preu: 19 euros