El dramaturg català Sergi Belbel és un dels guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de València. El reconegut autor, director i traductor de teatre s’ha adjudicat el Premi Josep Escalante de teatre en valencià amb l’obra ‘Ella i màquina’. Belbel té un Max (2002), el Nacional de Teatre (2000) i el Nacional de Literatura Dramàtica de les Lletres Espanyoles (1996).

L’Ajuntament de València va donar a conéixer la relació dels guanyadors en concloure les reunions dels huit jurats, celebrades a l’Ateneu Mercantil i presidides per diferents regidors. La responsable de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, va recordar «la quantitat d’obres presentades que és una mostra de la globalització d’estos premis municipals que dinamitzen el sector literari».

«Enguany ha sigut la primera convocatòria en la qual s’ha admés l’enviament d’originals de manera digital, superant així l’obstacle que suposava el fotocopiat, enquadernat i remissió de diverses obres, en alguns casos de centenars de pàgines», va indicar Tello en destacar que amb esta mesura, «a més d’aconseguir un menor impacte mediambiental, s’ha incrementat, de manera extraordinària, la participació en totes les categories».

Així, dels 520 originals presentats en 2020 s’ha passat a 1.772 en l’edició de 2021, dels quals 708 pertanyen a la categoria de poesia en castellà, i 606 a la de narrativa en la mateixa llengua. En totes les modalitats, s’ha duplicat el nombre d’obres a concurs, i en alguna s’ha triplicat.

«Igualment, la procedència de les obres també s’ha convertit en molt més global, ja que si bé arribaven originals de diversos països en anteriors convocatòries, enguany han sigut centenars els llibres enviats des de països com per exemple l’Argentina, Colòmbia o Mèxic, sense oblidar la presència de diversos títols procedents de països com per exemple els Estats Units, Guinea Equatorial, Paraguai, Puerto Rico, Xile, Nicaragua, Hondures, El Salvador o Nova Zelanda, entre altres», va afegir l’edil.

El Max Aub queda desert

Els jurats i prejurats dels Premis Literaris Ciutat de València que han intervingut en la designació del guanyador de les diverses categories són escriptors i intel·lectuals de reconegut prestigi que han obtingut en alguna edició anterior el premi. Autors que formen part d’institucions. Cal destacar que el premi Max Aub de teatre en castellà ha quedat desert.

Com en anteriors edicions, l’Ajuntament de València tornarà a propiciar la millor difusió de les obres guanyadores gràcies als acords amb les editorials Bromera i Edicions del Bullent, per als llibres en valencià, i amb Pre-Textos i Ñaque, per a les obres en castellà, cases editores de prestigi per a ajudar a créixer la rellevància dels Premis Literaris Ciutat de València.

Les obres guanyadores no sols seran publicades i els seus autors percebran una dotació econòmica, sinó que també rebran una escultura de Miquel Navarro.