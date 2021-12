L’associació cultural d’Elx El Tempir i l’arqueòleg castellonenc Josep Lluís Viciano reben hui, a les 19 hores, el premi Vicent Ventura 2021. L’acte se celebra al Paranimf de La Nau de la Universitat de València. També Maria Conca i Gustau Muñoz, guanyadors del premi en 2020, rebran el guardó, ja que les restriccions per la covid varen aconsellar ajornar el lliurament.

El guardó consisteix en una ceràmica de Xavier Montsalvatje, ceramista nascut a Godella el 1965 i format en Portugal, Bèlgica o USA. Montsalvatge, que compagina el seu treball al taller amb la docència, ha realitzat exposicions de la seua obra en sales de diferents països.

Els premis varen ser instaurats per la Universitat de València el 1998, any de la mort del periodista, polític i activista cívic Vicent Ventura. Els guardons s’atorguen a persones o col·lectius que s’han distingit per la seua trajectòria cívica i de compromís amb la cultura i la llengua del País Valencià.

El Tempir es va crear el 1994 amb l’objectiu de defensar i promoure l’ús social del valencià i de la cultura valenciana al sud, als territoris de l’antiga Governació d’Oriola, i a la resta del País Valencià.

El castellonenc Josep Lluís Viciano i Agramunt fou un dels participants en el ‘viatge dels tretze’ al Principat de Catalunya organitzat per Joan Fuster l’any 1960. A la Diputació de Castelló va ser un col·laborador estret de Francesc Esteve, en la seua gran obra de recuperació del patrimoni arqueològic.