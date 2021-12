Caro Després de l’èxit de la seua primera temporada, ‘Concerts des del llit’ ha continuat amb la seua programació en 2021 i constitueix un revulsiu davant de la situació actual de la música en directe, radiografiant l’escena de grups emergents vinculada al ‘new pop’ i les seues noves expressions artístiques. Amb una escenografia d’@ovidibenet, planteja la música com una fusió del teatre i la ‘performance’ amb el llit com a element principal, per a recrear a l’artista en la intimitat de la seua habitació component la seua música.

José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i del CCCC, destaca que «aquest cicle és únic no sols per ser escenari de les tendències musicals més innovadores, sinó perquè s’ha consolidat entre el públic més jove i aposta per la paritat i les oportunitats a artistes emergents».

L’atmosfera d’aquests concerts es torna molt distesa gràcies a la singularitat del claustre gòtic i la intimitat del llit. Un escenari idoni per a les artistes d’aquest dia que, amb la seua música, faran dels concerts una experiència plena de sensacions noves i fortes.

Caro Adios adios, que pertany al col·lectiu valencià Dominio, fa tres anys que organitza esdeveniments al voltant de la música avantguardista i l’art visual i ens porta la seua música electrònica experimental, singular, oberta per complet, amb la qual arriba a usar veus com si foren un instrument més en les seues cançons. Crea una atmosfera, com un viatge pels pensaments i sensacions amb la seua pròpia banda sonora. Ja ha tret un àlbum, ‘For All To Eat’, de la mà de Midlife Music.

Així, el concert, que serà el penúltim del cicle d’aquesta edició, serà aquest dissabte 4 de desembre a les 20 hores al claustre gòtic del CCCC, amb inscripcions prèvies i accés gratuït. El cicle, organitzat per @cero.en.conducta i el CCCC, compta amb el suport de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas i tindrà la seua pròxima cita el 29 de gener amb Cabiria, Marcelo Criminal i Perdón.

El dia 4 de desembre també tindrà lloc al Centre del Carme la presentació del catàleg de l’exposició «Between debris and things». Serà a partir de les 12 hores i comptarà amb la participació de Antonio R. Montesinos, comisari, Elsa Paricio, dissenyadora del catàleg, y Federica Matelli, escriptora.