StageIn, la plataforma en línia amb continguts escènics a la carta ofereix ja al seu catàleg ‘Presoners’, una obra coral que recrea les comunicacions per carta que els presos del franquisme tenien amb els seus familiars. Es tracta d’una composició de sis monòlegs que pretén ser un record i un homenatge a la veu de tots els que van ser silenciats durant els quaranta anys de la dictadura franquista i que ara, per primera vegada, es pot gaudir també en pantalla, des de qualsevol lloc del món.

‘Presoners’ és una producció de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat, amb direcció tècnica i artística d’Albena Produccions. Està basada en persones i fets reals i s’enquadra en un període de la història d’Espanya que s’inicia a la fi de la Guerra Civil i es prolonga fins el 1975. La proposta fa un retrat dels presos polítics que, encara que amb diferents classes socials i ideologies, van ser privats de llibertat per desafecció al règim de Franco.

El rodatge de l’obra, que es va dur a terme en diferents espais del Monestir de Sant Miquel dels Reis, a València, ha estat conduït per l’equip de StageIn, que també actua com a productora, adaptant el llenguatge teatral a les pantalles amb una qualitat i estil propis del cinema. L’espai escènic dota de realisme a l’obra ja que el monestir va ser una presó des de finals del XIX fins a 1960.

Darrere del muntatge, reconegut com el Millor Text en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes 2021 es distingeix també el treball de noms de prestigi en l’escena teatral valenciana. Començant per Carles Alberola, que dirigeix el projecte, i al qual se sumen els textos escrits per Pasqual Alapont («Descalç», interpretat per Bruno Tamarit), Sonia Alejo («Matilde i els llops», amb interpretació d’Águeda Llorca), Chema Cardeña («La veu d’altres» amb Miguel Ángel Romo com a protagonista), Patricia Pardo («Les arracades i el pantà», interpretat per Merce Tienda), Rodolf Sirera («Matinada», amb interpretació de Maria Caballero) i Begoña Tena («El mestre», protagonitzat per Enric Juezas). A aquestes sis històries se suma el pròleg de Chema Cardeña, «La memòria tancada» i l’epíleg de Pasqual Alapont «El clam del silenci».

La directora general de Cultura, Carmen Amoraga, ha definit ‘Presoners’ com un «document sobre el nostre passat que reflecteix el sofriment de les persones que injustament van ser privades de llibertat per defensar una societat millor».