La programació de l’Aula de Literatura de la Universitat de València contínua dijous que ve, dia 9 de desembre, a les 18 hores, amb una tertúlia literària amb l’escriptor Luis Landero, a propòsit del seu nou llibre ‘El Huerto de Hemerson’. La tertúlia se celebrarà en l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau i comptarà amb les intervencions de la responsable de l’Aula de Literatura, Cristina García Pascual i la directora de l’Aula de Poesia, Xelo Candel Vila.

En l’última conferència de l’any organitzada per l’Aula de Literatura, Luis Landero (Badajoz, 1948) presenta ‘El Huerto de Hemerson’, una metàfora on l’autor «arreplega els fruits» que ha conreat en el seu propi hort al llarg dels anys: els records del xiquet en el seu poble d’Extremadura, de l’adolescent nouvingut a Madrid o del jove que comença a treballar, amb històries i escenes viscudes en els llibres amb la mateixa passió i avidesa que en el món real. La conferència es podrà seguir per Youtube.