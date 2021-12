No sé si vau seguir a Àpunt la retransmissió de la gala dels IV Premis Carles Santos de la Música Valenciana. No sé si vau quedar, com jo, estupefactes davant de la diversitat de propostes artístiques i de recursos per expressar les sensibilitats més suggestives.

A pesar de l’abandonament a què ha estat sotmesa durant temps, la nostra terra continua sent extraordinàriament generosa en persones que s’esforcen (amb poques ajudes, la majoria) a reflexionar sobre les seues vivències i dipositar-les en un pentagrama, un full en blanc o un torn de terrissaire. A casa nostra, és així: sempre hi ha algú pensant una obra d’art.

Em poden retrucar que, encara que disposem d’una bona dosi de virtuosisme formada per pinzells, obres literàries i composicions de renom, la llista és discreta i no competiria, ni volent-ho, amb altres societats. Jo dic que qui no hi vol veure no hi veu, i que és difícil recórrer les nostres comarques sense entropessar amb tot de fantasies artístiques nascudes de l'enginy d'algun esperit del veïnatge.

Imaginem que el nostre país és un teatre acabat de construir que cal revestir d’art. Hi necessitaríem guionistes per forjar el text? Cap problema. La nòmina d'autors i autores en la nostra llengua que han fet de l’escriptura cor, veu i pulmó, demostra cada dia la vàlua, ací i fora d’ací. Uns decorats rics en matisos? L’univers d’artistes fallers, dibuixants, pintors, escultors, artesans de la fusta, del cànem, fang, vidre..., des de tallers humils, oferirien les seues obres més tradicionals o més innovadores a les nostres mirades. Actors i actrius? Per desenes. Professionals del sector però també gent de totes les edats i condicions preparada en els modestos escenaris de barri, voluntariosa i sacrificada, que no ha renunciat mai a la seua vocació. Banda sonora? Grapats de mags i magues de la música, esquivant adversitats, s’esmerçarien, com sempre, per segrestar-nos l’alé amb melodies que reciten la vida.

No som més que un diminut puntet de l’univers; tot i això, amb el nostre art hem aprés a fer ballar l’aire. Omplim-nos-en d’orgull, reivindiquem-lo pertot arreu i brodem-li, sobre la pell del futur, un horitzó lliure de renúncies.