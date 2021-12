El cicle ‘Teatre a la Bene’ és un programa de teatre familiar considerat ja un clàssic als patis del Centre Museístic de la Beneficència. Tots els diumenges resulta habitual veure famílies acompanyades pels més menuts de la casa gaudint d’una programació d’arts escèniques pensada específicament per a divertir i educar en valors.

Ara, en paraules del diputat de Cultura Xavier Rius, el ‘Teatre a la Bene’ «adopta també un caràcter més social i inclusiu amb la col·laboració de la companyia Samaruc, un projecte teatral nascut a València al cor de la Fundació ONCE».

Samaruc està compost per actrius i actors valencians amb i sense discapacitat visual. Tots junts integren un projecte que ja té 25 anys de vida i que ha obtés nombrosos premis per la crítica especialitzada, entre ells un premi MAX en 2013, així com altres distincions als actors i actrius de la companyia, i ha estat interpretat al Festival de Almagro amb una bona acollida.

Amb tot, Samaruc desenvolupa una gran tasca social i permet recuperar i reinterpretar els clàssics del teatre, des de la comèdia i el drama grec fins als clàssics del teatre espanyol, sempre amb la finalitat d’integrar persones amb discapacitat visual.

Demà, als patis del Centre Museístic la Beneficència del carrer Corona, en sessió a les 11 i a les 12.45 hores, es representarà l’obra Romanços de cec, una peça que arreplega l’esperit itinerant dels cecs que, des de l’Edat Mitjana i fins al segle XIX recorrien els pobles.