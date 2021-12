Aquesta setmana el President de la Generalitat, Ximo Puig, al costat de la Presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Daniela González, han fet lliurament dels Premis Euterpe que concedeix anualment la Federació en un acte realitzat en el Palau de la Generalitat.

Aquests premis, que enguany han aconseguit la seua XXII edició, són convocats anualment per la FSMCV amb la finalitat d’homenatjar persones i entitats que des de diversos àmbits d’actuació, realitzen una destacada labor per mantindre, impulsar i desenvolupar la cultura musical valenciana i els valors del col·lectiu de les societats musicals.

Els «Premis Euterpe a la dedicació a la seua societat musical» van ser els encarregats d’inaugurar l’acte, atorgats enguany a tres veterans músics en reconeixement a la seua aportació al món musical i associatiu. Els protagonistes: Aristides Rico Albero (1934), percussionista procedent de la Societat Musical de Banyeres de Mariola, que segueix en actiu als seus 87 anys i compta amb prop de 60 anys de dedicació a la seua societat musical; José Abad Quesada (1937), saxofonista, fill, pare i iaio de músics, que després de quasi set dècades, continua aportant valor a la Unió Musical del Fondó de les Neus, de la qual va ser un dels impulsors de la seua refundacióen 1980; i José Peñalva Pla (1931), que amb 90 anys d’edat continúa en actiu en la Societat Musical Beniatjarense, 79 anys després del seu ingrés en la mateixa i després d’haver sigut durant dècades el seu director i mestre de diverses generacions de músics.

Al seu torn, el director i compositor valencià Ferrer Ferran va recollir el Premi Euterpe Extraordinari que la Federació li ha entregat per la seua trajectòria en el món de la composició i direcció musical, tant a nivell nacional com internacional, exercint d’ambaixador cultural de la Comunitat per tot el món.

En la modalitat de premi Euterpe 2021 «A la institució o empresa pública o privada», l’Ajuntament de La Llosa de Ranes va ser reconegut pel seu acreditat suport al món de les societats musicals i la potenciació de la música en el seu municipi.

Igualtat d’oportunitats

Una de les novetats des de 2018 és el «Premi Euterpe a la igualtat» va ser concedit a la societat musical La Lira Castellonera, pel seu projecte «La Lira en clau de dona».

Per la seua part la Unió Musical de Godelleta, va ser la guanyadora del Premi Euterpe a la Participació Federal, i va ser una de les encarregades de posar la banda sonora a l’esdeveniment, amb una actuació com a tancament de l’acte.

En el seu discurs, Daniela González ha destacat la importància de tornar a celebrar aquests premis, que coincideixen amb la festivitat per excel·lència de les nostres societats musicals com és santa Cecilia. «Uns premis que tornem a celebrar després del compàs d’espera obligat per la pandèmia, que tan durament ha colpejat a les societats musicals. Aquests premis Euterpe -afig la presidenta- ens permeten visibilitzar a aquests nou premiats que actuen com a referents del col·lectiu de societats musicals i que de manera transversal, difonen aqueixos valors que són propis com el voluntariat, el treball en equip, la col·laboració, l’esforç, l’excel·lència artística, la igualtat de gènere o la inclusió social. Ells són els referents que sostenen el nostre col·lectiu, per això és necessari aquest reconeixement públic, especialment després dels mesos tan complicats que hem viscut».

Valors del col·lectiu

Com a novetat d’aquesta edició s’han fet lliurament de dos «Premis Euterpe a la inclusió social en les societats musicals» que s’han atorgat a projectes socials, nascuts en el si de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, que han servit com a exemple dels valors del col·lectiu.

El primer dels dos beneficiaris d’aquesta categoria ha sigut la Societat Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant, per «Creure, Crear, Créixer», un projecte d’inclusió social amb la participació de professionals de diferents àmbits i altres agents de l’entorn: culturals, socials, familiars, salut, etc. mitjançant el qual la societat musical porta més de dues dècades realitzant diverses activitats que oscil·len des de cursos d’educació musical per a alumnat amb discapacitat visual fins a col·laboracions freqüents amb entitats solidàries com l’Associació de Pares de Xiquets Oncològics de la Comunitat (Aspanion) o L’Associació per a la defensa i protecció dels animals (Asoka).

Per part seua, l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises ha rebut, també, el Premi Euterpe a la inclusió social en les societats musicals per la seua gran labor a través de projectes com a Musicoteràpia, els Premis O.S.C.G.A.R o els seus projectes de diversitat funcional entre els quals s’inclouen dos grups musicals de batucada integrats per 44 membres amb diversitat funcional que realitzen estudis de manera gratuïta en la societat musical i que van ser uns dels grans protagonistes de l’esdeveniment, amb una emocionant actuació musical que va servir d’obertura de l’acte.