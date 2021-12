Desembre és el mes de la llengua

El passat 4 de desembre coincidint amb el Dia dels Drets Lingüístics, valencianes i valencians d’arreu del país protestarem contra el darrer maltractament -aquest en el plànol judicial- a la nostra llengua minoritzada. Demà dia 11 Castelló de la Plana prepara un grapat d’actes en commemoració de les Normes de 1932 que vindiquen polítiques decidides que afavorisquen un major ús social. Com ve sent habitual, les muixerangues seran un dels plats forts de la jornada.

Per als profans en la matèria, aquestes normes de caràcter principalment ortogràfic van ser signades a Castelló per nombrosos intel·lectuals del País Valencià de diverses ideologies polítiques i suposaven l’adopció de la normativa fabriana amb unes algunes aportacions pel que fa a la nostra variant dialectal. Van ser una fita en l’estandarització i normalització del català en tot el territori. Cal reivindicar-les com a símbol de la unitat de la llengua i d’unitat en la diversitat.

Enguany fa deu anys que més d’una vintena d’entitats es van aplegar en la plataforma Castelló per la llengua per unir esforços per commemorar les Normes. És una plataforma molt diversa, amb partits i organitzacions polítiques de distintes ideologies, sindicats, associacions culturals i entitats de cultura popular. L’esperit unitari de la plataforma posa l’èmfasi en la defensa del valencià com una expressió o tret diferencial de la nostra cultura. En aquest mateix sentit, sempre s’organitzen actes que compten amb mostres de cultura popular com són les muixerangues i els dimonis de Botafocs.

En novembre del 2013 va nàixer la primera muixeranga a Castelló, la Conlloga, la qual va participar en la celebració aquell mateix desembre; de seguida s’incorporaren a la plataforma. Més tard va sorgir la Muixeranga de la Plana i també seguiren el mateix camí. El moviment associatiu muixeranguer ha fet un gran treball de recuperació i dignificació d’aquesta mostra de cultura popular valenciana. Oimés, el compromís del món muixeranguer amb la nostra llengua és innegable. No sols perquè usen el valencià en totes les comunicacions públiques o oficials, sinó perquè és la llengua vehicular en el si de les colles i això contribueix a la normalitat i la utilitat. Les muixerangues tenen també el mateix esperit que les Normes de Castelló i que la plataforma unitària Castelló per la llengua. Totes les persones de la colla contribueixen des de la seua diversitat i diferents rols, unint esforços per construir una figura.

Commemorar les Normes és una manera de celebrar la nostra llengua fora del conflicte polític. Però també de reclamar avanços en la promoció de l’ús social del valencià i de la igualtat de drets real dels valencianoparlants.

Enguany reclamem retornar la celebració al lloc on es mereix: la plaça Major de Castelló de la Plana. Idò, una qüestió de primera magnitud com és recuperar l’ús social i el prestigi del valencià és digna d’expressar-se en i des de l’epicentre de la vida social i cultural de la ciutat. Endemés, protestem per les ingerències judicials contra la protecció de les llengües cooficials, com les sentències sobre l’Oficina de Drets Lingüístics o la immersió a l’ensenyament. Amb el lema «Al carrer, en valencià» animem la ciutadania a fer servir el valencià desacomplexadament i de manera habitual, seguint l’exemple de les colles muixerangueres. Un lema que també ve marcat pels quasi dos anys que portem de pandèmia, amb l’esperança de tornar a omplir els carrers i les places de cultura. L’11 de desembre intentarem contribuir a dignificació de les Normes i de la nostra cultura popular i les muixerangues, com cada any, estaran ben presents.