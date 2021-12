El concertino de l’Orquestra de València, Enrique Palomares, i el pianista Óscar Oliver, pugen hui a l’escenari de l’Almodí per a interpretar el programa «José Iturbi i Manuel Quiroga», sota l’epígraf «A la recerca del paradís perdut», que consta de tres obres mestres dels grans compositors francesos Claude Debussy, Maurice Ravel i César Franck, al voltant de la Primera Guerra Mundial.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha recordat que enguany «Cambra al Palau» està dedicat a José Iturbi en el 125 aniversari del seu naixement, i ha destacat que «encarem la recta final de la present edició, recordant la seua figura més enllà de Hollywood, a l’enorme músic de cambra que va meravellar al públic junt amb grans intèrprets del seu temps».

D’esta manera, el recital començarà amb la Sonata per a violí i piano en sol menor, L. 140 de Claude Debussy, prosseguirà amb la Sonata núm. 2 per a violí i piano en sol major de Maurice Ravel i conclourà amb la cèlebre Sonata per a violí i piano en la major de César Franck.

Es tracta d’una de les sonates més conegudes i volgudes pel gran públic, dedicada el 1886 al gran violinista belga Eugène Ysaÿe com a regal de boda, i que va tenir sempre èxit des de la seua estrena.

Per part seua, el director del Palau, Vicent Ros, ha explicat que este recital «evoca la profunda i emotiva relació d’amistat d’Iturbi amb el violinista gallec Manuel Quiroga, que van iniciar a París poc abans de començar la gran guerra, i amb qui va fer molts concerts per Espanya i Nord-Amèrica».

Enrique Palomares és concertino de l'Orquestra de València des de 2001 i ha estat dirigit per Zubin Metha, Frühbeck de Burgos, Yuri Termikánov, Vladimir Fedoseyev, Jesús López Cobos, Andrew Litton, Gianandrea Noseda, Michel Plasson i Yaron Traub, entre d’altres. En l'apartat de la docència ha estat professor dels conservatoris superiors de València, Illes Balears i Aragó.

Com a concertino ha estat convidat en múltiples ocasions per les orquestres simfòniques de Madrid i Bilbao, Orquestra Nacional d’España, Orquestra Filharmònica de Gran Canaria, orquestres «Pablo Sarasate», Òpera de Montpellier, Pamplona, Regió de Murcia, etc.

Óscar Oliver s’ha format entre València, Barcelona, Madrid i Laussane i ha oferit recitals a Praga, Neuchatel, Laussane, Sió, Innsbruck, Weimar, Aachen, Colònia, i en les principals sales espanyoles invitat per Culturarts, Universitat de València, societats filharmòniques de València i Albacete, Auditori de Saragossa, JJ. MM, Amics del Liceu, Fundació AXA, Opera Akademy of Skive a Dinamarca, Fundació FIDAH i HAMU de Praga, etc.

Ha actuat amb l'Orquestra de la Comunitat Valenciana dirigida Maazel i Mehta, i amb l'Orquestra de València. És catedràtic de piano, coordinador artístic del Premi Iturbi i fundador del Festival Iturbi.