Pot l’àlbum il·lustrat obrir noves sendes per a fomentar la lectura als centres educatius? Tenen les seues pàgines a vessar de dibuixos el potencial de revolucionar les converses sobre literatura a les aules? Aquests són alguns dels interrogants que protagonitzaran les V Jornades Àlbum Il·lustrat i Escola, les sessions de formació del professorat que tindran lloc el 17 i 18 de desembre en el marc del festival Baba Kamo i estan organitzades amb el CEFIRE de la Generalitat Valenciana.

Com explica María José Martínez Borjas, directora Cefire Específic Plurilingüisme, l’objectiu d’aquestes jornades és descobrir «les possibilitats de l’àlbum a l’aula de la mà de professionals de la il·lustració i la mediació literària, així com dels docents que participen i comparteixen propostes didàctiques concretes que ja han posat en pràctica». Subratlla Martínez Borjas que l’encontre «conjuga les conferències teòriques amb els tallers pràctics. Per això, a l’hora de seleccionar el contingut tractem de buscar tot allò que permeta presentar i compartir el potencial de l’àlbum il·lustrat en el procés educatiu i les seues possibilitats literàries, artístiques i pedagògiques a partir de propostes innovadores». La trobada està dirigida al professorat de Llengua i Literatura d’Educació Plàstica i Visual integrant de totes les etapes educatives.

Durant les Jornades, la selva de Baba Kamo —organitzat per l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (APIV) i la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) i que omplirà de paraules il·lustrades el Centre del Carme del 17 al 19 de desembre— oferirà als ensenyants les xarrades «Álbum ilustrado y arte», impartida pel creador Manuel Marsol, i «Gráfica contra el olvido», de Ximo Abadia, il·lustador i dissenyador gràfic. Igualment, acollirà tallers com «Claus per a la selecció LIJ per als lectors joves», a càrrec de la pedagoga i narradora Roser Ros; «Les bondats de l’àlbum a les aules d’infantil», amb Anna Juan, investigadora en el camp de la didàctica de la literatura, i «Llibres de coneixements i biblioteca escolar» de Mònica Baró, docent i bibliotecària.

A més, el programa inclourà la taula redona «Perspectives dins i fora de l’aula» que comptarà amb la il·lustradora Lirios Bou i els mestres Belén López Villar i Guillermo Furió. Aquest encontre estarà moderat per Vicent Valls, assessor del Cefire Específic Plurilingüisme. Tanquen, les Jornades els tallers del Cefire Específic Plurilingüisme, el Cefire Artísticoexpressiu i el Cefire Infantil.

Altrament, el festival ofereix una jornada de formació per a bibliotecaris i bibliotecàries organitzada juntament amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) i que, de la mà de Roser Ros, analitzarà el món de les dones a la literatura infantil i juvenil. En aquest sentit, Jesús Figuerola, president de la Fundació FULL, considera Baba Kamo com un punt de trobada «de tots els agents implicats en l’univers del llibre il·lustrat, un univers que no entén d’edats i on s’entremesclen autors, editors i llibreters, docents, bibliotecaris, divulgadors i especialistes». No debades, els anhels de Baba Kamo són promoure el llibre il·lustrat, visibilitzar el treball dels professionals, avivar la creació interdisciplinària i fomentar l’esperit crític i la sensibilitat estètica.