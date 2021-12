Un «regall» és ‘filet de líquid que corre o cau per la superfície d’un cos o d’un objecte’, com el definix el Diccionari normatiu valencià (DNV), en primera accepció. També ‘marca que deixa un filet o xorroll de líquid’, «Torca el setrill que està tot ple de regalls d’oli», «La gotera del terrat ha fet un bon regall en la paret del quarto de bany». Eixos sentits, referits a filets o xorrollets de líquids, són usuals en la parla valenciana, arreplegats per la majoria de diccionaris valencians. També pel Diccionari català-valencià-balear i pel Gran diccionari de l’Enciclopèdia Catalana. Un «regall» també és ‘solc, sequiol’, significats que sí que registren tots els diccionaris de referència del nostre domini lingüístic. Té el sinònim «regalim». En castellà, «reguero».

El substantiu «regall» té el parent verbal «regallar», ‘caure a regalls, un líquid’, «Les llàgrimes li regallaven galtes avall», «Li regallava la suor per la cara». ‘Obrir regalls, solcs (en un terreny)’ és també «regallar». Fa uns quants dies, sopant en casa, vaig sentir que Paula, familiar indirecta, deia: «Sí, regalle la tomaca pel pa», mentres posava xorrollets de tomaca fregida per damunt d’una rosca de pa. Em va paréixer un molt bon ús ampliat i creatiu del verb «regallar». Paula té 23 anys, graduada universitària, valencianoparlant, des que va demanar «ma», i valencianooient des del claustre matern. Aielonera, cosa que deu marcar positivament. Si la majoria de la joventut empra el valencià genuí com ella, esta llengua la tenim salvada pels segles dels segles. El verb «regallar» és, com «regall», usual i més propi de la parla valenciana, registrat en el DNV i en altres diccionaris valencians i catalans. Té els geosinònims «regalimar» i «regalar», forma antiga de l’actual «regallar». I quan un líquid cau d’un orifici amb més intensitat que el regall, és un «xorro», ‘porció de líquid o de gas que, amb més o menys fortor, ix d’un forat, d’un tub o d’una aixeta’, «Des del dia que va ploure tant, la font trau més bon xorro», «L’aixeta de la pica de la cuina està embossada, no trau el xorro com el treia», «La manguera dels bombers trau bon xorro, en pocs minuts apagaran el foc». El verb corresponent a «xorro» és «xorrar», ‘eixir un líquid d’un orifici o d’un tub’, ‘caure un líquid de manera continuada en forma de xorro’, «Li xorrava sang de la ferida», «La font ja no xorra». De la mateixa família lingüística tenim «xorroll» i «xorrada». El primer és ‘regall d’un líquid greixós’, ‘xorro no continuat’, «En la porteta de l’armari hi han xorrolls d’allioli», «L’aigua ix de la font a xorrolls». «Xorrada» és ‘porció de líquid que cau o es tira amb alguna finalitat’, «Tira dos xorrades d’oli i una xorradeta de vinagre a l’ensalada». Els vocables «xorro» i «xorrada» no han tingut, ni tenen, els favors de l’ortodòxia lingüística a l’hora de donar-los categoria normativa i «formalitat», però l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, poant en la realitat de la parla valenciana, els ha registrat en el DNV. Quina «informalitat»!