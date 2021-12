‘Las danesas’ de Xavo Giménez; ‘Pau’ de Gemma Miralles; ‘Marjal’ de Paco Romeu, i ‘Com l’amor del llop pels corders’ de Guadalupe Sáez son les obres escrites en el IV Laboratori de Dramatúrgia Ínsula Dramatària Josep Lluís Sirera que va presentar ahir l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

Els textos han estat prologats per la tutora externa del Laboratori, Denise Despeyroux, i és intenció de l’IVC produir els muntatges de ‘Las danesas’ de Xavo Giménez i ‘Pau’ de Gemma Miralles en la temporada 2022-2023.

El Laboratori Ínsula Dramatària evoluciona l’any vinent i es vincula a un projecte de producció. S’escollirà uns joves autors, els quals han d’escriure de manera conjunta el text d’un espectacle que produirà l’IVC i que s’estrenarà al llarg de la temporada 2022-2023. El procés d’escriptura continuarà sota la coordinació de Paco Zarzoso i mantindrà la mateixa dinàmica de reunions de les edicions anteriors.

D’altra banda, s’ha anunciat que aquest mes han acabat les gravacions en estudi de les huit obres fruit dels laboratoris III i IV. D’aquesta manera, ja estan enregistrades amb actors i actrius i en format sonor les vint obres de les quatre primeres edicions del Laboratori Ínsula Dramatària.

Aquestes obres, juntament amb els podcasts de ficció sonora ‘Espera!’, escrit per Maribel Bayona i Jerónimo Cornelles, i ‘Retrat de Juan Piqueras realitzat per Josep Renau’ escrit per Pedro Montalban Krobel i Antonio Cremades, seran penjats en el web de l’IVC per tal que qualsevol persona puga gaudir de la seua audició i d’aquesta manera s’ajuda a la difusió de la dramatúrgia viva valenciana.

Peces de ficció sonora que s’uneixen a les dues peces de radioteatre produïdes per l’IVC amb la ràdio d’À Punt en commemoració del 9 d’octubre ‘Operació Elefteria’ de Gabi Ochoa i ‘Conte d’octubre’ de Manuel Valls.