El Palau de les Arts proposa obsequiar cultura aquestes festes amb la seua primera targeta regal, que serà canviable per l’import de localitats per a qualsevol espectacle de la temporada.

Les Arts posa a la venda aquest nou producte, disponible per un import mínim de 50 euros i amb caducitat un any després de la compra, destinat als interessats en les diferents propostes de la temporada del teatre.

L’oferta de Les Arts inclourà importants fites de la programació amb títols inèdits com ‘Els contes de Hoffman’ d’Offenbach, sota la direcció musical de Marc Minkowski; el retorn del Barroc escenificat a la Sala Principal amb ‘Ariodante’ de Händel, dirigit per Andrea Marcon; el primer Bernstein del teatre amb ‘Trouble in Tahiti’, a més del repertori verdiano amb ‘Macbeth’.

El cicle dedicat al ‘lied’ rebrà la visita d’artistes com Matthias Goerne, Benjamin Bernheim, Marianne Crebassa o Jakub Józef Orlinski, mentre que en el capítol simfònic, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana mantindrà el seu treball amb batutes de referència amb cites amb Josep Pons, Mark Elder i el seu director musical James Gaffigan.