El Festivern suspén la seua edició d’enguany. En els últims dies, la pressió entorn de la celebració d’aquest festival havia augmentat per l’elevada concentració de gent que anava a reunir. Així, l’organització ha decidit conjuntament amb l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna cancel·lar el festival «davant l’escalada de casos i, sobretot, l’augment de la pressió hospitalària».

L’equip organitzador va emetre un comunicat ahir on reconeix «lamentar moltíssim la situació», però en aquests moments «Tavernes es troba en risc extrem i no ens veiem amb ànim de tirar cap avant el festival, tot i que s’havien pres totes les mesures per a garantir una realització del festival segura».

L’elevada Incidència Acumulada de la covid a Tavernes de la Valldigna i el repunt de casos en tota la Comunitat Valenciana han acabat per dissuadir a l’organització de celebrar el festival, previst per a final d’any.

A més, l’organització assegura que la devolució de les entrades es farà de manera automàtica i demana a tots els usuaris que anaven a participar que revisen els seus correus electrònics on rebran la informació per a gestionar la devolució de l’entrada.

Tan lluny com el dimecres, tal com va informar aquest diari, el festival de les ‘Comarques Centrals’ confirmava que es mantenia en agenda, dit també pel regidor de Festivals de la localitat, Josep Llàcer, que va mantindre una reunió amb els responsables de Salut Pública de la Generalitat.

Hi havia dubtes per l’elevada incidència del coronavirus en aquest municipi de La Safor des de novembre i el consistori valler va ser caut per a donar el beneplàcit per a celebrar el festival. No obstant això, després de la reunió amb les autoritats sanitàries, els dubtes es van buidar. Ni tan sols es preveien restriccions durant Nadal, per la qual cosa el Festivern complia amb tots els requisits, ja que anava a sol·licitar el passaport covid a l’entrada del recinte tal com van fer altres festivals com Les Arts.

El Festivern coincideix amb la Nit de Cap d’Any i el seu perfil és el de joves entre 17 i 20 anys i en aquesta ocasió el cartell estava protagonitzat per Zoo, Ciutat Jara, Smoking Souls, La Fúmiga o Boikot, entre d’altres.