Mafalda és una xiqueta amb gran esperit crític i compromesa amb la igualtat social, cerca respostes a les injustícies, parla sobre la posició de la dona en la societat i es converteix en un referent dins del món del feminisme. Mafalda és una icona creada per l’humorista gràfic Joaquín Salvador Lavado Tejón, conegut sota el pseudònim de Quino que Valenciaport ha volgut reconèixer en l’exposició «Quino. Mafalda i molt més» que ja es pot visitar en l’Edifici del Rellotge del Port de València.

En la inauguració celebrada el passat dijous van estat presents dues nebodes de Quino, Carolina Lavado i Maria Lavado, el president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, el secretari de l’Institut Quevedo de les Arts de l’Humor, Juan García i la comissària de l’exposició Ester Medán. El president de l’APV va assenyalar que «hem viscut molt la producció de Quino i del seu personatge Mafalda, la seua filosofia, com enfocava els problemes socials, les desigualtats, el medi ambient. Molts temes que Quino va plantejar fa més de 50 anys i que avui revisant el nostre temps sembla que no hem avançat molt. Aquesta exposició és un homenatge a Quino per tot els que ens ha aportat social i filosòficament que continua molt vigent. En aquesta mostra hem volgut reconèixer tota la trajectòria de l’artista argentí i la seua extensa obra».

Carolina Lavado, en representació de la família, va agraïr a l’APV per aquesta exposició d’una persona «observadora, crítica, detallista, amb un gran compromís social i un admirable poder de síntesi en les seues obres. Quino aconseguisc un dels desafiaments més grans, transcendir en el temps i ser universal, aconseguint que les diferències culturals de cada país on es van publicar els seus treballs no anaren un impediment per a admirar i comprendre la seua producció. El dibuix era la forma d’expressar la seua visió crítica que tenia de la realitat, d’un món on no se sentia conforme amb poques expectatives que canvie, però sempre amb una mínima esperança de transformació, on el problema no era el món sinó l’home».

Al costat de Mafalda i la seua família, i la companyia dels seus amics Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito o Libertad, els visitants van a gaudir d’un de les icones mundials de l’humor gràfic i la seua visió inconformista i inquieta de la societat. L’exposició, realitzada amb materials ecològics, no contaminables i reciclables, està dividida en diferents seccions com ‘L’Humor de Quino’ on s’explica la seua tècnica i sentit de les seues obres. En la part dedicada a Mafalda, les historietes de la qual es van publicar entre 1964 i 1973, es mostra l’univers que envolta a aquesta icona mundial del còmic. En la secció ‘Homenatge Quino’ s’exposen els guardons que ha rebut l’humorista argentí. Els visitants que acudisquen a l’Edifici del Rellotge del Port de València a l’exposició «Quino. Mafalda i molt més» poden descarregar-se en els seus mòbils a través de codi QR àudios explicatius. A més, hi ha un racó braille para persones invident o amb visibilitat reduïda, i un apartat per als més xicotets per a realitzar diverses activitats.

Al llarg dels últims anys, l’Edifici del Rellotge ha dut a terme diverses exposicions relacionades amb l’activitat portuària però també amb temes socials i artístic que han comptat amb una gran afluència de visitants.