L'exposició que encara es pot visitar al MuVIM, dedicada a la Margot, més enllà de ser un recull fotogràfic i d'objectes relacionats amb aquest cèlebre transformista valencià i que han comissariat Juan Barba i el conegut llibreter i col·leccionista erudit Rafael Solaz, és, especialment -o així m'ho ha semblat- un espectacular testimoni de vida: d'una vida difícil en uns temps difícils -en bona part del període de què se n'ocupa. I és, també, el testimoni d'un crit de llibertat per part d'algú que entenia la seua pròpia vida als marges d'allò que imperava en el món i que, per tant, era considerat llei i ordre establert, llei i ordre inamovible... I que, per sort, s'ha demostrat que no era així: potser era llei, i potser era un ordre concret, però no era totalment inalterable, com alguns volien i com persones com Margot s'encarregaren de demostrar.

Al segle XV, un mallorquí anomenat Miquel Borràs es pasejava per valència vestit de dona i es deia -curiosament- Margalida -un nom ben pròxim fonèticament a Margot. No em consta que aquesta darrera tingués coneixement de la primera: hauria estat pràcticament un miracle. Tot i que el nostre món -que de vegades creu que ho ha inventat tot- hauria de ser una mica més humil i recordar que ja està tot inventat... o quasi -per a entendre'ns. Si Margot no va conéixer Margalida, no ha estat perquè no tingués interés sinó perquè segles de negació li l'havien ocultada. La societat del seu temps la va fer penjar i amb les robes ben curtes, perquè tothom pogués veure que aquella que anava pels salons de València no era na dona, sinó hum home transformat en dona.

Per fortuna, la vida de Margot no ha acabat ni acabarà com la d'aquell mallorquí que segurament ja va fugir de la seua illa buscant vents de major llibertat -on poder ocultar-se en una gran ciutat com València. Margot va haver de viure temps de repressió i, a poc a poc, d'obertura de les ments que governaven, amb la consolidació i els avanços imparables de la democràcia, entre finals dels 70 i els 90.

El treball de Rafael Solaz que acull ara el MuVIM -¡Maians s'hauria fet creus però, potser, amb l'exposició, ho hauria pogut entendre, com a bon il·lustrat que era!- ens mostra com Antonio Campos es va voler transformar en llibertat -parafrasejant el títol de l'exposició- i, per això, li hem d'estar agraïts.