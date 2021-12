Un vocable molt propi de la parla valenciana és «resquit», d’una morfologia ben nostrada, que té significats variats. En primer lloc, significa ‘acció i efecte de «resquitar», és a dir, ‘rescabalar-se, recuperar-se d'una pèrdua, un dany o una ofensa’. «Resquit» és també, en l’esport de la pilota i altres competicions esportives, ‘nova partida que el guanyador de l'anterior concedix al perdedor, «Els rojos demanaven el resquit i els blaus els el varen concedir». En castellà, «desquite» o «revancha». «Resquit» és també ‘profit que obtenim d’alguna cosa en compensació d’alguna altra que havíem perdut o havíem deixat de percebre’, com el definix Eugeni S. Reig en El valencià de sempre. Significat que dona lloc a la locució «traure resquit» (o «rasquit», en moltes zones), «Amadeu no perd punt i sap traure resquit a tot». L’Acadèmia Valenciana, de la Llengua ha donat caràcter normatiu definitivament a esta veu i, particularment, a l’accepció relativa a «traure profit», registrant-la en el Diccionari normatiu valencià. El Diccionari català-valencià-balear, el Diccionari valencià (GV-IIFV-Bromera-Lacreu), el Diccionari general (Ferrer Pastor) i el Diccionari de la llengua valenciana (RACV), registren també el vocable «resquit». També Eines de llengua, en què el seu responsable, Miquel Boronat, a més de les definicions i els exemples pertinents, assenyala la forma «rasquit», amb «a», com a variant de «resquit». Fa nou anys, en esta mateixa pàgina de ‘Panorama’, en la columneta titulada «Rasquit i revolta» citava a Josep Piera, aleshores veí periodístic d’esta secció, com a usuari de la forma «rasquit» (que alterna amb «resquit»). També han usat eixa forma Vicent Mallent, Josep Franco, Carme Miquel i Joaquim Martí Mestre.

«Traure resquit» és una expressió genuïna i usual del parlar valencià, emprada per autors com ara Josep Giner, Enric Lluch, Josep Piera, Toni Cucarella, Joan Olivares i Urbà Lozano, entre altres.

Una paraula també d’una morfologia també ben valencianocatalana és «rossoll», que ‘recorda el d’un líquid quan bull, que es produïx, en determinades malalties, quan passa l’aire per les vies respiratòries baixes’, com descriu eixe vocable Eugeni S. Reig en el citat El valencià de sempre, on defén la seua total validesa d’ús. El vocable «rossoll» no ha tingut els favors de l’integrisme lingüístic per considerar-lo un castellanisme inadmissible (procedent de «resuello»), a pesar de la seua forma i fonètica valencianocatalana i de ser una paraula molt expressiva, àmpliament usada en la parla valenciana. Té el geosinònim «ranera», usual en la variant catalana i fomentat per l’elitisme noucentiste, però absent de la parla espontània i natural valenciana. També té la variant formal col·loquial «ressoll», emprada en algunes zones. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha considerat normativa la paraula i forma «rossoll» i l’ha registrada en el Diccionari normatiu valencià. Toni Cucarella, Abelard Saragossà, Joaquim Martí Mestre i Jesús Moncho, entre altres, han emprat el substantiu «rossoll» en els seus textos. I «fer rossoll» (o «ressoll») és «rossollar», verb emprat per Toni Cucarella, per exemple, o «ressollar», verbs o formes verbals usuals en algunes parts, però no registrades, per ara, en el Diccionari normatiu valencià.