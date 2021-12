La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha rebut la donació del llegat documental i epistolar de l’arxiu del músic valencià Salvador Giner (1832-1911), efectuada per la Societat Coral El Micalet.

La donació està composta per més de 500 partitures, cartes, llibres, documents, fotografies i objectes que posseïa la Societat Coral El Micalet d’un dels músics valencians més reconeguts i rellevants de la segona meitat del segle XIX en l’àmbit musical espanyol.

Salvador Giner Vidal va estudiar violí amb el seu pare i va completar la seua formació amb Pasqual Pérez Gascón en les disciplines d’harmonia, contrapunt i composició. Va dirigir la Societat Coral Orfeó Valencià El Micalet, el Conservatori de València i la Banda Municipal de València.

Va ser un músic i compositor de referència, autor de més de 400 obres per a orquestra (‘A mi patria’ i ‘Elegía a la memoria de Rossini’), religioses (‘Réquiem’, en homenatge a la reina María de les Mercés, i ‘Misa de Réquiem’, en honor al polític i periodista Cristòfol Pascual i Genís), òperes (‘L’Indovina’, ‘¡Sagunto!’, ‘El soñador’, ‘El fantasma’ i ‘Morel’), sarsueles (‘El roder’ i ‘Foch en l’era’) i cors, així com composicions molt populars, com els poemes simfònics d’arrel valenciana com ‘Es chopà... hasta la moma’, ‘Una nit d’albaes’ i ‘Correguda de joyes’, o el pasdoble ‘L’entrà de la murta’.

El llegat serà catalogat, digitalitzat i conservat per la Biblioteca Valenciana perquè puga seguir a la disposició de musicòlegs, investigadors i estudiosos en millors condicions, i en una institució de referència que forma part de la xarxa de biblioteques mundials.