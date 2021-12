Cultura de la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura, reprén en la Filmoteca de València la seua programació infantil amb el cicle ‘Menuda Filmo Nadal’, després d’un any i mig d’inactivitat a causa de la crisi sanitària i la reducció d’aforament de la sala. L’edició nadalenca de ‘Menuda Filmo’ està composta per tres pel·lícules que es projectaran durant les vacances escolars del 25 de desembre al 2 de gener de 2022.

El dissabte 25 de desembre, a les 18 hores, i el diumenge 26 de desembre, a les 20 hores, la Filmoteca de València projecta el clàssic del cinema mut en versió sonoritzada ‘El navegante’ (1924), dirigida per Buster Keaton i Donald Crisp. La pel·lícula favorita de l’actor nord-americà d’entre tota la seua filmografia compta amb números còmics inoblidables. En aquesta pel·lícula de 59 minuts Buster Keaton s’enfronta als elements a bord d’un vaixell i reviu de manera molt especial l’aventura de Robinson Crusoe.

El diumenge 26 de desembre, a les 18 hores, i el dimecres 29 de desembre, a les 18 hores, la Filmoteca projecta el llargmetratge d’animació ‘Mironins’ (2021) de Mikel Mas Bilbao i Txesco Montalt.

Amb la participació de la productora valenciana Hampa Studio, ‘Mironins’ és una sèrie d’animació per a la televisió, reconvertida en una pel·lícula d’una hora de duració. Està protagonitzada per tres gotes de pintura que s’han escapat d’una de les pintures de Joan Miró. Ara que han aconseguit eixir del magatzem fosc i avorrit on es trobaven, poden anar-se’n a viure aventures divertides i surrealistes al costat de les altres obres del museu.

Recomanada per a xiquets i xiquetes de 3 a 7 anys, la sèrie creada per Mikel Mas Bilbao i Celia Rico Clavellino proposa una immersió didàctica i humorística en el fascinant univers creatiu d’una de les grans figures de la pintura del segle XX. ‘Mironins’ està nominada al Premi Goya al millor llargmetratge d’animació i compta amb les ajudes a la producció de l’IVC.

El dijous 30 de desembre, a les 18 hores, i el diumenge 2 de gener de 2022, a les 18 hores, la Filmoteca de València projecta ‘Bella y el circo mágico’ (2020), dirigida per Atle Solberg Blakseth i Frank Mosvold. Aquest llargmetratge d’animació noruec és una aventura infantil que transmet una valuosa lliçó sobre l’amistat, el perdó i la importància del respecte mutu.

Bella està organitzant un circ per al seu millor amic, Henry, ja que mai abans ha estat en un. Està molt emocionada i espera ser-ne l’atracció principal amb un fantàstic truc de màgia: farà desaparéixer a Henry. Però el mateix dia del circ arriba Johnny, un xic nou en el barri que enlluerna a Henry amb joguets cars i una bicicleta espectacular.

L’entrada a les projeccions de ‘Menuda Filmo’ és gratuïta per a menors de 14 anys. Cada persona podrà traure un màxim de sis entrades. Les entrades es poden adquirir anticipadament en