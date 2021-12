Baleària ret homenatge a tres dones pioneres en el regal dirigit als seus grups d’interés per a felicitar Nadal. Es tracta de la segona col·lecció de biografies que té com a objectiu visibilitzar i reconéixer el paper de dones rellevants en diferents camps: l’escriptora i activista Eleanor Roosevelt, la científica Cecilia Payne i la inventora i actriu Hedy Lamarr. Unes dones que, juntament amb Hypatia d’Alexandria i Marie Curie, donen nom a vaixells de la naviliera.

«Batejar els nostres vaixells amb el nom d’aquestes dones crucials és una manera d’expressar el nostre compromís amb la sostenibilitat social, ambiental i econòmica, amb els ODS assumits per Baleària com a carta de navegació. És la nostra declaració de principis com a empresa ciutadana i responsable», explica el president de Baleària, Adolfo Utor.

Coincidint amb la fita que ha suposat enguany la posada en marxa de l’innovador fast ferri Eleanor Roosevelt, Baleària i Vegueta Ediciones han editat 5.000 cofres que conté tres llibres il·lustrats on es detalla la vida d’aquestes pioneres que es van rebel·lar contra el preestablit i contra les normes socials que relegaven a la dona a la invisibilitat. Aquests llibres se sumen als tres publicats en 2018 sobre les científiques Hypatia d’Alexandria, Marie Curie i Rosalind Franklin.

Brillants

En aquesta nova col·lecció es narra la vida de tres dones nascudes a cavall entre el segle XIX i el XX, que van trencar els corsets del seu temps.

Eleanor Roosevelt (1884-1962), activista, escriptora i política estatunidenca, va ser impulsora de la Declaració Universal dels Drets Humans i va aprofitar la seua posició privilegiada com a primera dama per a lluitar per la igualtat de gènere i els drets civils dels afroestatunidencs.

Cecilia Payne (1900-1979) va ser la primera dona a doctorar-se en Astronomia en la Universitat d’Harvard i va revolucionar el pensament científic de l’època en descobrir que l’hidrogen és el principal component de les estreles.

Finalment, Hedy Lamarr (1914-2000), actriu de l’època daurada de Hollywood, va inventar un sistema de comunicació sense fil que es considera el precursor del wifi.