Els ritus preserven la memòria i els caps d’un període, l’inici i el final, són moments idonis per a fer això mateix: el ritual del recordatori. La remembrança d’allò que ha ocorregut durant un cicle, un any, un curs, una vida laboral per a, a partir de les fites aconseguides, plantejar-ne unes altres. Als clàssics de la vida més sana, amb més pràctica esportiva i menys sedentarisme, incloem últimament —fruit de l’experiència traumàtica que travessem— més salut, més temps amb la gent que importa i, tímidament, una miqueta d’alegria. Fa lleig parlar de diners i ni els anuncis de loteria gosen de fer-ho. Els diners només són útils per a satisfer anhels d’un món millor.

Jo també he demanat un món amb esperança, la «confiança d’aconseguir alguna cosa o que es produïsca alguna cosa que es desitja», l’anhelada normalitat; però els confesse que, encara que ho he fet de cor, m’he quedat curta. El que de veres vull és encanar-me: «no poder alenar, algú, especialment una criatura, per excés de riure o de plorar. No et rigues tant, que t’encanaràs».

Comencem l’any amb el mes dedicat al deu Janus, el guardià de les llars romanes, qui guarda les portes de la casa. Es representa amb dos cares, una que mira cap a dins i l’altra cap a fora; una, cap al passat i l’altra cap al futur. Els rituals en honor seu, en l’inici de l’any, incloïen compartir regals, les strenae, origen de les nostres estrenes. M’agrada molt la figura de l’ambivalència, les dos cares de la mateixa moneda, l’agenda completa i la nova en blanc que encetes. Potser per això mateix m’agraden les paraules que també tenen dos accepcions amb significats contraris. Són els autoantònims o les paraules de Janus. Com ara ‘sancionar’, que vol dir autoritzar o penalitzar o ‘conjurar’ perquè algú o alguna cosa aparega o desaparega.

He (hem) passat un any plorant sense escama, practicant la pena amb discreció, sense fer ostentació d’un dol, quan en realitat volíem encanar-nos amb el plor. Per a l’any que comença vull quedar-me sense alé per excés de riure, tornar a practicar la rialla, la carcallada, anar a bacs i riure pels colzes. Que em faça mal el diafragma per distensió i no per compressió.