Fotografies, documents, llibres, creacions i objectes que reviuen una gran icona universitària, política, del món de l’escriptura i del feminisme compten els dies per a acomiadar-se del públic al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC). L’exposició ‘Carmen Alborch. L’art i la vida’ finalitzarà el 9 de gener a la Sala Dormitori i Espai D juntament amb activitats paral·leles que se sumen a l’homenatge a Carmen Alborch, que va morir en 2018.

Amb aquest motiu, el Centre del Carme ha organitzat una programació d’activitats amb les quals es pot reviure una vegada més l’essència de Carmen Alborch des del punt de vista cultural i feminista. El diumenge, a les 12 hores al Claustre Gòtic, la Unió Musical Benicadell de Castelló de Rugat oferirà un concert de clausura de l’exposició amb la interpretació del pasdoble ‘Carmen Alborch’, compost per Enrique Alborch i presentat l’1 de març de 2020. L’actuació es complementarà amb la projecció de ‘Pantalles de Carmen’ a la Sala Refectori i amb visites guiades a l’exposició per part de col·lectius de dones del País Basc i d’altres territoris.

L’exposició ‘Carmen Alborch. L’art i la vida’ és una producció del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) i està comissariada per Salvador Albiñana i José Vicente Plaza, amb el suport de Rafael Alborch. És un relat en primera persona a través de les obres de la seua col·lecció, la seua biblioteca, arxius i objectes personals acompanyats d’algunes cites de la mateixa Carmen. «Des del Centre del Carme mostrem els valors emergents de la nostra escena cultural, però també reconeixem el llegat de diverses personalitats valencianes que han suposat un abans i un després en el món de la cultura i, sens dubte, és el cas de Carmen Alborch. Aquesta exposició ens ha permés reviure tota una icona i contribuir a divulgar les seues idees sobre l’art i la vida amb l’exhibició, per primera vegada, de la seua col·lecció d’art i les aportacions dels seus éssers estimats», assenyala José Luis Pérez Pont, director del CMCV i del CCCC, que agraeix el treball d’Albiñana, Plaza i Rafael Alborch.

L’exposició mostra la trajectòria de Carmen Alborch des de diferents facetes de la seua vida pública, universitària, política, escriptora i, sobretot, feminista. El perfil professional i personal de Carmen Alborch (1947-2018) va ser sempre esquiu a la classificació. «Ser transgressora ha sigut en mi una constant vital. Des de xicoteta era així. Ha sigut una cosa natural», va escriure en ‘La ciutat i la vida’ (2009).

D’aquesta obra procedeix el títol d’aquesta exposició que comença en 1965 amb l’inici dels seus estudis de Dret en la Universitat de València (UV), de la qual va ser professora de Dret Mercantil i degana. Allí va tornar en 2016, en concloure la seua vida política, un bucle anhelat, tot i que la tornada va ser breu a causa de la malaltia que la va afectar en 2017. No obstant això, va atendre les seues obligacions acadèmiques.

Entre els dos moments es desplega una biografia que els seus comissaris han ordenat amb sentit cronològic, amb la seua col·lecció d’art com a eix principal. Segons els comissaris, no va ser una col·leccionista a la manera convencional, però va reunir un conjunt interessant d’obres que procedeixen dels anys en què va formar part de la Galeria Temple, entre 1983 i 1987, i sobretot de la seua amistat amb artistes com Andreu Alfaro, Carmen Calvo, Miguel Ángel Campano i Manuel Sáez.

Entre les peces destaca un gran quadre de Carmen Calvo i una obra inèdita de Campano que ha sigut catalogada per primera vegada, diverses obres de Mariscal amb dedicatòria inclosa i una sèrie de retrats tant en dibuix com en pintura i fotografia.

L’exposició es complementa amb ‘Pantalles de Carmen’, un audiovisual que reuneix fragments d’entrevistes i declaracions fetes entre 1978 i 2018, seleccionats pel seu germà Rafael Alborch.