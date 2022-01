El recentment estrenat any 2022 ha començat allargant el moment d’incertesa amb el qual ens ha deixat 2021 per als col·lectius culturals, entre els quals destaquen les societats musicals de la Comunitat Valenciana. Les dates nadalenques que acabem d’acomiadar han sigut de nou més silencioses que de costum, els habituals concerts de Nadal que aquestes formacions musicals duen a terme al llarg de tota la Comunitat han sigut escassos a causa de la pandèmia. Tampoc els músics han pogut fer desbordar els carrers de música en les cavalcades de Reis i altres festivitats tradicionals.

Malgrat això, per a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), cal mirar aquest 2022 amb esperança, «afrontem el 2022 amb absoluta il·lusió, és un any de vital importància per a deixar arrere els records amargs dels últims anys i avançar amb fermesa cap a un gran futur per al nostre col·lectiu», ha declarat Daniela González, Presidenta de la FSMCV.

Perquè es consumeix aquesta recuperació, el calendari anual ha de tornar a omplir-se de les milers d’activitats que brollen de les seus de les 550 societats musicals de la Comunitat, «abans que es paralitzar-se la nostra activitat, en un any normal el nostre col·lectiu protagonitzava prop de 3.500 concerts de banda, 800 concerts d’orquestra, 10.000 cercaviles i milers de diverses activitats culturals», apunta González. «Un calendari que produïa de mitjana més de 40.000.000€ d’impacte econòmic, una injecció absolutament vital per a mantindre a flotació les nostres societats musicals», afig la presidenta. Una agenda cultural que comptarà de nou amb les tres unitats artístiques pròpies de la FSMCV, la Jove Banda Simfònica, la Jove Orquestra Simfònica i la Banda de Dones.

Un de les grans fites conquistades per les societats musicals en els últims anys, la consecució d’una nova seu, L’Alqueria Julia - Casa de la Música, reformada per CaixaBank i entregada a la federació a l’octubre de 2020, podrà, espera la FSMCV, ser gaudida per totes les societats musicals. «Estem desitjosos de poder dotar d’activitat i vida a aquest tresor cultural que ens ha cedit CaixaBank. L’Alqueria Julià és la casa de totes les societats musicals de la nostra terra i esperem que, per fi, aquest siga l’any que totes la puguen visitar i gaudir», comenta Daniela González.

Una de les claus que la FSMCV marca per a la recuperació i una de les línies en les quals més s’ha treballat aquests últims anys és la de convertir a les societats musicals com a focus d’atracció turística. Deixar arrere els anys amargs de pandèmia, espera la Federació, farà que s’acceleren aquests plans. «En el marc del conveni signat amb Turisme de la Generalitat, en els últims anys hem redoblat esforços amb el projecte Músics amb Denominació d’Origen per a posar en el mapa a les nostres societats musicals i descobrir-les al món sencer com un fenomen cultural, social i educatiu únic», comenta Daniela. «Projectes paral·lels com Music Immersion Travel, permetran a tots els músics del món vindre a compartir el nostre dia a dia des de dins i així ajudar econòmicament a les nostres societats musicals», afig la Presidenta.

Quant al vessant educatiu del moviment, una pota fonamental per a la seua estructura que actua com a pedrera de talent i de valors, i que ha patit una baixada d’alumnat rellevant, la presidenta de la Federació comenta, «tenim la convicció que la modernització i l’adaptació a les noves tècniques d’aprenentatge que els nostres centres educatius han dut a terme, i que hem impulsat des del Centre d’Estudis, serviran per a retornar els plens a les nostres aules i, de pas, aconseguim arredonir l’excel·lència educativa que ens identifica».

Deixar arrere els fantasmes del passat per a obrir pas a un any que servisca no sols per a retornar a les societats musicals de la Comunitat al moment previ, sinó per a avançar cap a un futur millor, un amb un destí que la Federació ja ha marcat: la declaració del moviment com a Patrimoni de la Humanitat UNESCO.