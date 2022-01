Cabiria, Marcelo Criminal i Perdón són els tres noms que tancaran el cicle de concerts des del llit en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València. Es tracta d’un projecte impulsat pel centre cultural, a través del Consorci de Museus i @zero.en.conducta.

Durant aquests últims tres anys, @zero.en.conducta ha promocionat el ‘dormitori pop’ des del seu inici i seguint eixa perspectiva, porten a aquests tres referents del moviment a l’última edició de la temporada de concerts des del llit.

Quatre anys han passat del debut en format llarg d’Eva Valero, la ment que s’amaga darrere de Cabiria. En 2021 apareix ‘Ciudad de las dos lunas’ (El Volcà Música), «un viatge personal, una presa de consciència de les capacitats pròpies i una autoafirmació com a artista pop».

Marcelo Criminal és un jove murcià que porta des de 2016 pujant les seues cançons a internet amb un so lo-fi de cançons que parlen del quotidià, sense pretensions majors ni poses de manual. Els seus referents musicals són tan diversos com Lole i Manuel, Florist o Damed Squad, encara que el propi músic sap que la seua música ve més aviat del so de Beat Happening Daniel Johnston, Teen Suïcide o ja, com a referències nacionals, és inevitable parlar de noms com a Primogénito López, Tirana o La estrella de David.

Perdón comença a prendre forma durant l’estiu de 2019 després de mesos treballant junts com a companys d’escenari en el Teatre Universitari de Múrcia. Arturo, Irene i Leyre, els qui comparteixen un gust musical molt similar: aficionats i consumidors de música pop, van començar a posar les nostres idees en conjunt i van decidir que era moment de crear una cosa nova. En un viatge llarg de cotxe va sorgir la idea del grup, Perdón, acompanyada del seu primer tema ‘Lo siento’.

Des d’eixe moment es van comprometre al complet amb el projecte i van començar a gravar i a desenvolupar les seues idees dins de la seua pròpia ‘performance’. Al gener van publicar el seu segon tema, ‘12 de abril (ya es de día)’ que van gravar durant aquesta quarantena cadascun des de la seua casa i amb els recursos al seu abast. Després d’aqueixos tres singles, a la tardor de 2020 va veure la llum ‘tot x amor (almenys aquesta setmana)’, el EP debut d’aquest emergent trio.

Conferències

El Centre del Carme acull demà una conferència sobre l’actualitat de la indústria musical a les 19 hores. «La indústria de la música en viu, i en particular l’àrea que envolta a l’organització de festivals, porta en continu creixement els últims 50 anys. Des dels seus inicis a la fi de la dècada dels anys 60 fins al dia de hui, excepte per l’aturada obligada d’aquests dos últims anys en pandèmia, els festivals s’han situat en la primera línia de la promoció musical i apuntalat com la meca a la qual qualsevol banda, novella o consolidada, aspira a arribar. Al mateix temps que per al públic s’han convertit en un destí ineludible, especialment durant l’època estival».