La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana convoca proves de selecció per a un total de 38 places, distribuïdes en deu especialitats instrumentals: flauta, oboé, trompa, tuba, arpa, piano, violí, viola, violoncel i contrabaix.

El procés selectiu té com a objectiu triar els joves instrumentistes per a participar en les Trobades de la Jove Orquestra de la Generalitat i la resta d’activitats que s’organitzen en el període d’abril de 2022 a abril de 2024.

La inscripció a les audicions estarà oberta, per via exclusivament telemàtica, fins al 7 de febrer de 2022, i s’hi poden presentar els joves músics valencians, d’entre 16 i 26 anys, que hagen conclòs el tercer cicle del grau mitjà dels ensenyaments de Música.

Les llistes definitives d’aspirants admesos per a fer les proves es faran públiques el 22 de febrer de 2022 mitjançant el tauler d’anuncis de la seu de l’Institut Valencià de Cultura a la plaça de Viriat de València i en el web ivc.gva.es.

Les audicions es faran entre el 28 de febrer i el 5 de març de 2022, presencialment, amb un calendari per especialitats que s’anunciarà més avant. Les audicions constaran de dos exercicis, una primera part de lliure elecció i una segona d’un solo de repertori orquestral.

Les bases completes de la convocatòria es poden consultar en el web de l’Institut Valencià de Cultura: ivc.gva.es.

El cartell de la convocatòria de les audicions de la JOGV ha sigut dissenyat per Migue Martí, que també ha sigut l’encarregat de fer el logo de l’orquestra.

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana depén de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura i està formada per 95 músics menors de 26 anys. La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana té com a objectiu contribuir a la formació dels músics per mitjà de trobades i tallers dirigits per destacats professors de cada especialitat instrumental. El seu director des de l’octubre de 2017 és Pablo Rus Broseta, format a València, Lió, Amsterdam i Berlín, i actualment director associat de la Seattle Symphony, on lidera una extensa varietat de programes.

Dins del calendari musical de la C. Valenciana hi ha una data destacada, la del 23 de gener, quan comença el cicle de bandes de música del Palau de les Arts. La desena edició del cicle començarà amb la Societat Musical la Artística de Chiva, a les 12 hores.

«Els Arts, com a referent cultural i testimoni de la influència que les societats musicals exerceixen en el teixit musical del nostre territori, col·labora amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) en l’organització del cicle «Bandes als Arts», que aconsegueix la seua desena edició. Seran diverses jornades de dos concerts, distribuïdes durant la temporada, amb la participació de societats musicals de diverses localitats, que interpretaran obres relacionades amb la temàtica de la programació dels Arts», ha assenyalat el coliseu.