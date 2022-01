L'Ajuntament de València ha convocat la 134ª edició del Certamen Internacional de Bandes de Música ‘Ciutat de València’, que se celebrarà els pròxims dies 14 al 17 de juliol en el Palau de les Arts. La convocatòria preveu un import de 43.000 euros en premis per a les formacions que resulten guanyadores en les diferents categories d'esta tradicional trobada musical. Les bandes interessades poden formalitzar les seues inscripcions fins el pròxim dia 21 de gener, i el sorteig es realitzarà el 4 de febrer.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, va iniciar al novembre passat la tramitació administrativa necessària per a l'aprovació de la convocatòria, que ahir mateix va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província. Tello presidirà el Comité Organitzador del certamen, del qual formaran part també com a integrants del Comité executiu Rafael Sanz-Espert (director tècnic-artístic), Daniel Belloví (secretari tècnic), Carles Tortosa (coordinador d'assumptes interns i externs), així com el director del Palau de la Música de València, Vicent Ros, i la tècnica municipal Almudena Navarro, que exerciran de vocals.

El tradicional Certamen Internacional de Bandes de Música, CIBM, ‘Ciutat de València’ se celebra a la ciutat des de finals del segle XIX, i constitueix el major referent de la seua categoria en l'àmbit mundial. Tal com ha destacat la regidora Gloria Tello, «la convocatòria d'este certamen té la finalitat de fomentar i estimular l'activitat musical com a part fonamental del nostre patrimoni cultural, mantindre la tradició, i acostar a la ciutadania una rica programació d'activitats musicals en el seu sentit més ampli».

El Certamen tindrà lloc els dies 14, 15, 16 i 17 de juliol de 2022, en el Palau de les Arts de la ciutat de València. El dijous 14 actuaran les formacions pertanyents a la Secció Tercera; el divendres 15 la Secció Segona; el dissabte 16 la Secció Primera, per a concloure els concerts el diumenge 17 amb les bandes que competisquen en la Secció d'Honor. Tal com estableixen les bases, podran participar en la trobada bandes de música no professionals, per la qual cosa no s'admetrà la presència de bandes pertanyents a conservatoris o escoles professionals, ni aquelles agrupades de manera puntual per a concursar o formades per una selecció de músics d'una mancomunitat, regió o àrea determinada.

De manera paral·lela, i amb l'objectiu de preservar l'interés públic i el caràcter internacional de l'esdeveniment, el Comité Organitzador podrà convidar a participar directament en el certamen, sense passar per l'acte del sorteig, a les bandes estrangeres no professionals que així ho sol·liciten mitjançant un acte d'invitació formal.

Quant al número mínim i màxim de músics de cada banda participant, s'han establit els següents aforaments: Secció d'Honor, entre 111 i 140 músics (inclosa la col·laboració de 7 intèrprets aliens), i un màxim de 14 instrumentistes de corda-arc; Secció Primera, entre 81 i 110 músics (inclosa la col·laboració de 6 intèrprets aliens), i 12 instrumentistes de corda-arc com a màxim; Secció Segona, entre 51 i 80 músics (inclosa la col·laboració de 5 intèrprets aliens), 8 instrumentistes de corda-arc com a màxim; i Secció Tercera, entre 40 i 50 músics (inclosa la col·laboració de 5 intèrprets aliens), 6 instrumentistes de corda-arc com a màxim. Cap músic podrà actuar en dos bandes inscrites en la mateixa secció. L'ordre d'actuació de les bandes participants serà decidit en sorteig públic.

Cada banda haurà d'interpretar les obres obligades proposades pel comité organitzador, i una obra de lliure elecció. Les bandes interpretaran, en primer lloc, l'obra o obres obligades en l'ordre que indique el comité i, a continuació, l'obra de lliure elecció. A més, de manera prèvia al concurs oficial, cada banda interpretarà una peça musical sobre l'escenari, amb una duració màxima de cinc minuts. Les actuacions musicals seran valorades per un jurat compost per cinc personalitats del món de la música de reconeguda solvència musical, nacionals i/o estrangers, designats pel comité organitzador després de l'estudi curricular i idoneïtat dels membres proposats.

Quant als premis previstos, sumen una quantia total de 43.000 euros, que es distribuiran d'acord amb les puntuacions del Jurat en tres premis per categoria: en la Secció d'Honor hi haurà un primer premi de 9.000 euros, un segon premi de 6.000 euros; i un tercer de 4.000 €. En la resta de categories els tres premis es repartiran de la següent manera: Secció Primera, 6.000 €, 3.000 € i 2.000 €; Secció Segona, 4.000 €, 2.000 € i 1.500 €; i Secció Tercera, 3.000 €, 1.500 € i 1.000 €. A més, cadascuna de les bandes que prenguen part en la trobada rebrà una aportació econòmica per la seua participació (5.000 euros en la Secció d'Honor, 4.000 € en la Secció Primera, 3.500 € en la Secció Segona, i 3.000 € en la Tercera). Finalment, el certamen inclou una sèrie de premis patrocinats per empreses i entitats, que reconeixeran la Major puntuació del certamen, la Millor banda de la Comunitat Valenciana, la Millor interpretació de l'obra de lliure elecció de compositor de la Comunitat Valenciana, el Millor director del certamen, i el Millor solista del certamen.