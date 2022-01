Una de les moltes coses que fa únic al moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana és el seu triple enfocament: social, cultural i educatiu. En aquest últim aspecte, dins de la Xarxa de Centres Educatius de la FSMCV es poden trobar més de 600 centres educatius, amb més de 60.000 alumnes i 5.300 professors. Una autèntica màquina de generar talent que obliga a mantindre constantment l’actualització de coneixements i mètodes d’aprenentatge per a garantir l’excel·lència.

En aquesta línia, en els últims mesos, el Centre d’Estudis de la Federació ha realitzat tres edicions del «Curs de perfeccionament per al professorat d’orquestra dels centres educatius de les societats musicals de la Comunitat Valenciana» impartides pel prestigios director Cristóbal Soler a València, Sant Joan d’Alacant i Almassora (Castelló) en els mesos d’octubre i novembre amb un gran èxit d’assistència i de resultats pedagògics. Ara, afronta el nou any amb un calendari formatiu complet. Dilluns que ve, 24 de gener, la programació arrancarà amb una nova edició del curs «Eines TIC com a suport en l’educació musical en línia». Aquesta activitat, que s’estendrà fins al dilluns 11 d’abril, buscarà millorar la competència TIC a l’educació musical a partir de propostes, estratègies i recursos que permeten la millora sistemàtica proporcionant eines en línia útils metodològicament.

Per a aquesta ocasió, el curs comptarà amb professors de la talla de Jesús Debón Alcodori, compositor, pianista acompanyant i autor de gran part de les propostes musicals que acompanyen els llibres de text en educació infantil i primària en la Comunitat Valenciana; així com de Remigi Morant Navasquillo, doctor en educació (Didàctica de la Música) i professor del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical de la Universitat de València.

«El curs ‘Eines TIC com a suport en l’educació musical en línia’ ha anat evolucionant des del curs 2012-13 i sempre compta amb una gran acceptació entre el professorat dels centres educatius de les Societats Musicals en totes les edicions en les quals s’ha realitzat. A partir de la pandèmia l’hem orientat al treball online», comenta Remigi Morant, Vicepresident Educatiu de la FSMCV.

Cos i improvisació

En paral·lel a aquest curs, durant el mes d’abril, el Centre d’estudis té previst organitzar les jornades ‘Aula Virtual Música Júnior’ i ‘Percussió Corporal’, junt al curs teoricopràctic ‘Control postural i ergonomia en el músic’.

Ja entrats el mes de maig, la programació continuarà amb les jornades ‘La improvisació com a recurs educatiu en les classes d’instrument’ i ‘Pràctiques saludables en interpretació musical’. Les inscripcions per a totes les activitats formatives es realitzaran a través de la pàgina web de la FSMCV (fsmcv.org) conforme vagen obrint-se les places.