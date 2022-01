Fa ja molts anys, en els pobles menuts i en els barris dels grans o de les ciutats, quan anàvem a una consulta o visita mèdica, i no era cosa d’hospital, déiem que anàvem a ‘cal metge’, «Ja aniré demà a cal metge, que ara hi ha molta cua». Ara diem que anem al consultori, ambulatori o centre de salut, segons la grandària de l’àrea poblacional que atén l’establiment sanitari corresponent. Déiem ‘cal metge’ perquè la immensa majoria de les persones titulades i legalment autoritzades per a professar i exercir la medicina eren hòmens, però per a referir-nos a alguna de les poques dones metges que hi havia, ja déiem ‘la metja’. I ara, no cal dir-ho, en l’oralitat ho diem igual. La normativa de la nostra llengua durant molts anys s’ha resistit, incomprensiblement, a admetre la forma «metja» com a femení de «metge». Els diccionaris i les gramàtiques prescrivien només les formes «metgessa» i «la metge», però l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) fa uns pocs mesos ha admés, molt encertadament, la forma «metja», com a femení de «metge», com ho diem majoritàriament, i l’ha registrada en el Diccionari normatiu valencià (DNV). He dit que la normativa d’esta llengua s’havia resistit a acceptar la forma «metja», «incomprensiblement», perquè hi ha molts noms de professions que acaben en «e», en masculí, que en femení tenen la terminació en «a», com prescriu la normativa, com ara «alumne»/ «alumna», «deixeble»/»deixebla», «geriatre»/»geriatra», «mestre»/ «mestra», «pediatre»/»pediatra», «psiquiatre»/»psiquiatra». Els acabaments en «-ista»/»iste», «pianiste»/»pianista», «cicliste»/»ciclista», els adjectius «digne»/»digna», «benigne»/ «benigna», «maligne»/ «maligna», etc. Què impedia acceptar la grafia «metja» com a femení de «metge»?

A Sueca, exemple de poble a on quasi tots i totes parlen esta llengua, la primera dona que es va titular i va exercir la medicina era Carmen Piera Cebrià. Era tan bona «metja» que el Centre de Salut actual de la referida ciutat porta el seu nom, i prompte tindrem un llibre de reconeixement i memòria de l’esmentada doctora que es titularà «Carme Piera Cebrià, la metja dels ulls». Com era coneguda en el seu poble. «Metja», com diem en la parla popular a eixes professionals, que junt amb els metges i altres sanitaris i sanitàries tant fan per nosaltres. En la ‘Paraula del dia’ (25-09-21) d’este diari, Josep Lacreu argumentava la validesa de la veu «metja». I deia: «La forma ‘metja’ no té res de vulgar. I per això s’ha incorporat, ben fonamentadament, al DNV». Jo també he tractat i reivindicat la consideració normativa d’eixa forma, en arlicles publicats en esta columneta setmanal, i aplaudisc la decisió de l’AVL de donar-li categoria normativa. Per cert, que la nostra acadèmia lingüística ha registrat, no fa molt de temps, també «practicanta», com a femení de «practicant», ‘tècnic sanitari facultat per a assistir el metge en la pràctica d’algunes actuacions clíniques menors’. Per tant, si encara anàrem a ‘cal metge’, també podríem anar a ‘ca la metja’, dir-ho formalment i escriure-ho, sense que ningú ens puga acusar d’informals ni de vulgars, cosa que ja passava. Ah, i a ca la practicanta també.