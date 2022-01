L’Aula de Música de la Universitat de València inicia hui la programació de concerts d’hivern. Tretze concerts de música de cambra gratuïts en tres espais universitaris: l’Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic, la Capella de la Sapiència de La Nau i la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset.

El primer dels concerts, aquest dimarts a l’Auditori Joan Plaça del Botànic, serà els de Simant Duo, amb Rubén Simeó a la trompeta i Antonio Morant al piano. El duet interpretarà obres d’autors com ara Schubert, Chopin i Liszt, entre d’altres. Tant el Botànic com el Col·legi Major Rector Peset oferiran un concert al mes. El gruix de la programació, amb un total de huit concerts, se celebrarà a La Nau, on tots els dimecres entre febrer i març hi ha programació musical, sempre que la situació sanitària ho permeta.

El director de l’Aula, el professor Vicente Galbis, destaca la tornada al Col·legi Major Rector Peset, que se suma com a seu després de la interrupció per la pandèmia, «com a primera novetat significativa» d’una programació que s’estendrà fins al pròxim mes de març i que, d’una banda, oferirà una major presència dels conjunts de cambra sorgits de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (dels 13 concerts, set seran protagonitzats per aquests grups) i, d’una altra, ressalta «la participació simultània d’intèrprets professionals de trajectòria nacional i internacional», com el trompetista Rubén Simeó, la soprano Belén Roig, el violinista Jacobo Christensen i els grups Mixtour Quartet o Harmonia Ensemble amb la cantant Lorena Valero al capdavant.

Una altra de les novetats de la programació musical per a aquest trimestre és l’organització del concert «que sorgeix de la col·laboració institucional plantejada amb el Conservatori Superior de Música de València, en concret, amb el seu Màster d’Interpretació Operística» i que se celebrarà el dia 16 de febrer (dimecres) a la Capella de la Sapiència de La Nau, a càrrec de tres cantants procedents del Màster: dos sopranos i un baríton.