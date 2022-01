La Plaça del Llibre inicia un nou cicle de festivals literaris en valencià que comença a Alacant i que enguany abasta noves localitats al mapa del territori valencià. Amb la continuació de Plaça a Gandia, Castelló i València, aquesta nova etapa inclourà places a Elx i Sueca, coincidint amb l’Any Fuster. La imatge d’aquest cicle 2022 ha estat a càrrec de dues figures de gran relleu de la il·lustració i el disseny valencià: Víctor Visa, en col·laboració amb Cristina Pérez, encarregada de la maquetació de cartells i programes.

El grafisme característic de les Places del Llibre experimenta ara un gir amb la proposta onírica de Víctor Visa. El seu plantejament per a encarnar la Plaça del Llibre ve carregat de màgia, traçada amb pinzellades gruixudes combinades amb altres més subtils i detallistes. Tot, amb l’estil personal que caracteritza l’artista valencià, farcit de siluetes que, en aquest cas, lligen en postures elegants, sinuoses, suggerents i -fins i tot algunes d’elles- ratllant l’impossible. En l’edició de 2022, el llibre continua sent el protagonista principal, però aquesta vegada ve acompanyat d’un element nou: la cadira. L’artista confessa que, aquesta elecció, amaga una senzilla raó: «Al meu poble s’amuntegaven cadires de diferents models en les quals se seien els tertulians cada vesprada o nit». En aquest sentit, Visa ha volgut resumir el concepte de Plaça amb aquest objecte de repós, ja que «simbolitza la pausa, l’observació i la reflexió; accions directament lligades al moment de lectura».

La dissenyadora Cristina Pérez posa de manifest que «a nivell gràfic, amb la disposició dels elements, hem volgut evocar la portada d’un llibre, amb el títol ben diferenciat i un llom de color on se situen els logos i amb el qual emfatitzem el color de cada Plaça». Aquest patró es manté respecte a les passades edicions en les que cada ciutat disposa d’un color representatiu, la qual cosa crea un cartell genèric colorit i divers. Aquest ha estat el principal repte dels dissenyadors: «haver de fer diversos cartells diferents entre si però amb una mateixa identitat, buscant la senzillesa suficient com per a adaptar la imatge a la multitud de suports diferents».

A més a més, el que pretenien aquests adalils de la il·lustració era «tractar la lectura com un moment divertit. D’ací va sorgir la idea de llegir en diferents postures, cadascuna en la seua cadira particular», expliquen Pérez i Visa. En definitiva, el principal objectiu d’ambdós ha estat crear una imatge íntima i acollidora amb la qual qualsevol lector es puga sentir identificat.

La Plaça del Llibre compta així amb una signatura artística de notori relleu a l’actualitat valenciana. El treball de Visa, a mig camí entre la pintura i la il·lustració, té un destacable caràcter social tractat amb un estil propi i versàtil, el qual ha estat comparat amb la narrativa del Bosco, el naïf inquietant d’Angela Dalinger o la reflexió social d’Ana Penyas. Víctor Visa, sempre de la mà de la ploma gràfica de Cristina Pérez, ha estat l’encarregat de la imatge del Teatre Escalante (2021) i l’Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana (2021). Ha participat en diverses exposicions entre les que podem destacar la seua primera exposició individual a Lanevera Gallery (València). Altrament, ha il·lustrat llibres com Vides desafinades de Xavier Aliaga (Andana Editorial) i Diverso d’Albert Haller (Barlin Libros).