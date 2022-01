La tercera edició del Cicle de Teatre «Intimíssim» porta al TAMA sis originals obres de teatre, dansa i perfonmance en les quals els espectadors podran compartir l’escenari amb els actors i actrius. Es tracta d’un format original on el públic assegut a l’escenari participa com a subjecte actiu amb els intèrprets, generant així una complicitat, un diàleg estret i una vivència molt particular. L’escenari del TAMA té unes dimensions de 362 m2 i pot acollir entre 80 i 100 persones.

Aquest format trenca «la quarta paret», que és la distància entre l’escenari i el públic assegut en les butaques. El TAMA és l’únic teatre valencià que desenvolupa un cicle teatral amb aquest format. Les propostes de la present edició comencen hui i finalitzen l’11 de febrer de 2022. Arranca a partir de les 19 hores, amb tres obres consecutives presentades en «Via Escènica Russafa Escènica Festival de Tardor’21». La primera és «BIP», una peça d’arts en moviment interpretada per la companyia Bravas resident a Aldaia, gràcies a la col·laboració entre el programa Via Escènica Russafa i l’Ajuntament d’Aldaia. Tot seguit, a la sala del TAMA, s’inicia un itinerari amb «La Casita» de Lia Herbor, autora, directora i intèrpret que ens acosta al dilema de si el pas del temps ens ajuda a oblidar determinats moments o els rememorem constantment. Aquesta jornada teatral acaba amb l’obra «La cadira verda», de la companyia ‘Encara no té nom Produccions’ de València. Una obra que ens acosta amb to divertit a les complicacions de crear un espectacle. Més avant, el 28 de gener, la companyia Leamok presenta «Hanle», una versió molt lliure del clàssic Hamlet als temps actuals: plataformes digitals, xarxes socials, cultura d’internet, la urbana i la japonesa, trap i aikido... Un Hamlet atrapat al segle XXI. La companyia és una plataforma artística fundada per Roberto Hoyo, que va ser guardonat amb el Premi de les Arts Escèniques 2021 al millor actor. I arriba febrer, quan l'ametller trau flor, com diu el refrany popular. El dia 4 el TAMA acollirà la tendra coreografia «Tout finira bien», de la companyia Ring de Teatro de València. Un espectacle que expressa l’evolució i la maduresa d’una ballarina que està per damunt de l’edat i del pas del temps, però la dansa és la seua vida. El cicle «Intimíssim» acaba l’11 de febrer amb «Brindis», de la companyia Pérez&Disla de València. Tens ganes de festa? Doncs, apunta’t perquè n’estàs convidat! I aquesta obra és el lloc ideal.