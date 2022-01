«La Revolta» canta a sobreposar-se als convencionalisme a un ritme trepidant, amb la col·laboració del cantant de La MODA que canta una estrofa en valencià i sota la producció de Pablo Martínez (artífex del so de Dsakato, Acid Mess, Misiva...) a OVNI Estudio d’Astúries. El nou disc ‘La Cura’ ha estat enregistrat en un tour de fins a 8 estudis durant octubre i novembre i cada cançó compta amb l’empremta de productors com Sam Ferrer, Tono Hurtado, Pablo Martínez, Santi García, Yon Mikel García, Joan Gilabert, Jaume Faraig o Juan Blas.

El segon single d’avançament del nou disc d’Smoking Souls parla d’una fugida endavant per sobreposar-nos als convencionalismes i l’ordre establert, però mai sols. Amb una lletra on les estrofes descriuen quasi de manera cinematogràfica com uns personatges fugitius és neguen a acceptar l’statu quo, «La Revolta» parla «de la necessitat de seure i parlar, de despullar-se amb algú proper i deixar d’aparentar ser forts per desprendre’ns de la cuirassa que portem i aprendre de la feblesa». Guitarres esmolades i melodies èpiques altre cop són la marca de la casa dels Smoking Souls, i a «La Revolta» aquestes hi són ben presents amb un ritme imparable sota la producció de Pablo Martínez (artífex del so de bandes com Desakato, Misiva, Green Desert Water entre altres) als mítics OVNI Estudios d’Astúries. El vocalista convidat no és altre que David Ruíz de La MODA, banda referencial pels Smoking, i que a més en aquesta ocasió s’atreveix a cantar una estrofa en valencià des del seu Burgos natal.