Aquesta setmana, en el marc de la Fira Internacional del Turisme-FITUR, la FSMCV ha tingut l’oportunitat de defensar tot el que converteix al seu moviment en un tresor cultural, social i educatiu únic en el món, com ha sigut reconegut recentment pel Ministeri de Cultura en ser nomenat Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial. En col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana, la FSMCV ha participat novament en aquesta fira del turisme, considerada una de les més importants del món, per a donar a conèixer els projectes turístics-culturals que treballen conjuntament per tal de posicionar la nostra terra com a destí musical de referència, mitjançat les societats musicals, una de les manifestacions culturals que millor ens identifiquen arreu del món.

Amb això es pretén reforçar l’atractiu turístic de la Comunitat Valenciana com un destí diferencial per als viatgers interessats en la vessant musical, en un any clau per a la recuperació d’aquesta indústria tan important per al territori valencià.

Emmarcat en el projecte «Comunitat Valenciana, Terra de Música», que la Federació impulsa gràcies al conveni amb Turisme Comunitat Valenciana, s’han donat a conèixer dos dels projectes amb els quals es pretén impulsar el paper de les societats musicals com un dels principals agents per a l’atracció de turistes: «Músics amb D.O.» i «Music Immersion Travel».

Mitjançant la campanya «Músics amb Denominació d’Origen», tant la FSMCV com a Turisme es proposen localitzar a tot el talent que des de la Comunitat Valenciana i des de les societats musicals s’exporta a la resta d’Espanya, Europa i en el món sencer, poblant orquestres, conservatoris i universitats. En paraules de la Presidenta de la FSMCV, Daniela González, «El nostre moviment està compost per més de 40.000 músics i 60.000 alumnes, un entramat social, artístic i educatiu únic en el món que durant anys estem exportant a l’exterior, nodrint les millors formacions orquestrals del panorama nacional i internacional».

En efecte, els músics valencians són sinònim d’excel·lència arreu del món, exercint dels millors ambaixadors culturals de la nostra terra. Conscients d’aquesta realitat, des de la Federació s’ha posat en marxa el projecte «Músics amb D.O.» per tal de posar en valor tot eixe talent que la Comunitat exporta al món. Rostres i històries que els assistents a FITUR han pogut descobrir immortalitzats en un mapa interactiu allotjat al web de FSMCV (www.fsmcv.org), una eina en continu desenvolupament amb la qual la Federació pretén localitzar i visibilitzar a aqueixos milers de «Músics amb Denominació d’Origen», identificant-los amb les seues dades personals, currículum, biografia, societat musical a la qual pertanyen, així com material audiovisual per a donar-se a conèixer com a ambaixadors culturals de la Comunitat Valenciana.

Per altra banda, a través de «Music Immersion Travel», un altre dels projectes que la FSMCV ha portat aquesta setmana a FITUR, les societats musicals obrin les seues portes a visitants de tot el món per a descobrir-los el seu dia a dia mitjançant una experiència immersiva. «Assajar amb la Societat Musical, desfilar pels carrers, experimentar des de la vessant dels músics festes mundialment famoses com les Falles, realitzar concerts, o participar d’algunes de les nostres múltiples activitats socials, seran algunes de les experiències que es puguen viure de primera mà a través d’aquest projecte, que ajudarà a donar a conèixer d’una forma única el nostre col·lectiu», comenta González. «Una forma de turisme alternativa que, a més, podrà suposar una línia de finançament extra per a les nostres societats musicals, en un moment de gran necessitat», afig la Presidenta.

Amb això, la relació entre la FSMCV i Turisme Comunitat Valenciana per a difondre la música popular valenciana com a valor turístic de la Comunitat, que va començar en 2017 a través d’un conveni, afronta 2022 amb altes esperances de convertir, una vegada deixats arrere els moments més amargs de la pandèmia, a les societats musicals en un dels principals al·licients per a triar a la Comunitat Valenciana com a destinació turística cultural de qualitat.