Neus Ferri ha publicat el seu nou treball, ‘Llar’, amb la major part de cançons en valencià. Un àlbum que suposa una emotiva tornada als orígens i una evolució estilística cap a un so personal i intens. La veu de Neus Ferri s’ha bressolat en aquest àlbum per uns arranjaments pensats per potenciar-la a ella i al seu missatge.

El llançament de ‘Llar’ ha anat precedit per dos senzills d’avançament, ‘Au’ i ‘Llar’, dos temes molt significatius del nou treball de Neus Ferri que s’han presentat separadament. El segon senzill d’aquest nou àlbum és el que dona nom al disc i va acompanyat d’un vídeo gravat en directe a la plaça de Dins d’Alcoi. Al voltant del seu nou treball, Neus Ferri explica: «‘Llar’ és sense dubte el disc més íntim que he tret fins ara. En ‘Llar’ li cante a la meua família, als qui han estat abans i als qui vindran, a l’amor, a l’esperança, al dol, a la conducta humana i a la vida». «És una tornada a casa, tant pel que em porta emocionalment escriure i cantar en la meua llengua, com per l’auto-validació que per a mi ha suposat tot el procés. Em reconec i me n’alegre, soc i seré llar». La innegable potència vocal de l’alcoiana desplega les ales i s’embolcalla en aquest cas per la producció i els arranjaments de Blai Antoni Vañó i d’Hèctor Tirado, qui també ha estat a càrrec de les guitarres. Pachi García Alis (Alis Records) ha sigut l’encarregat de mesclar i masteritzar aquest treball. A més, Jorge Molina al baix, Adrián Perales a la bateria i Adrià Sempere com a tècnic de gravació completen l’elenc.