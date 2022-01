Amb el poemari ‘Girar / Caure’ l’autor de Gata de Gorgos (1985) Vicent Botella i Soler ha estat guardonat en la 39a edició del Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez Ciutat d’Alcoi que convoca l’Associació Cultural Amigues i Amics de Joan Valls i Jordà. El premi està dotat amb 1.500 euros i serà publicat per Edicions del Buc/Pruna Llibres en la col·lecció de poesia que comanden Francesc Bononad, Rubén Luzon, Josep Martínez i Pau Sanchis.

Un total de 105 treballs optaven enguany al premi, amb un jurat integrat per Manuel Bellver, Mercè Climent, Teresa Pascual, Manel Rodríguez-Castelló i Pau Sif, que han destacat l’impuls innovador del treball guardonat, una sèrie de poemes que combinen molt bé la perspectiva científica amb el coneixement poètic i les tècniques pròpies del gènere. No debades el poeta de Gata és físic de professió i ha realitzat treballs en el camp de la investigació per a diverses universitats i empreses.